Поражение от УНИКСа опустило ЦСКА на третье место. Впереди грозный «Енисей»

Казанская дружина отвыкла проигрывать «армейцам». Итудис проиграл в Единой лиге уже 3 матча. Это на один меньше, чем в прошлом сезоне.

ЦСКА налаживает дела в Евролиге. Эмоции после победы над «Барселоной» успокоили менеджмент и непосредственно игроков, которые трижды подряд проиграли в гостевых матчах. Меж тем, в Единой лиге ВТБ у красно-синих всё итак нормально. Свой уверенный ход после осечки в стартовой игре с «Енисеем» и поражения от «Зенита» команда Димитриса Итудиса набрала, вытащила себя с непривычного дна турнирной таблице и отправилась в погоню за всё ещё безупречными «Химками».

Диаметрально противоположное положение дел в Казани. УНИКС ещё в прошлом сезоне был в топе Единой лиги ВТБ и только чудом (своими руками) отдал победу в регулярном чемпионате ЦСКА, которому не проиграл ни в одном из двух матчей. Греческий специалист Димитрис Прифтис получил новый контракт, а в межсезонье клуб, как казалось, усилился сильнее, чем ослабился. Но не даром в народе есть очень понятный и хороший совет для тех, кому что-то кажется.



Казанцы неважно начали сезон, но вроде бы исправились, одержав победы в трёх из четырёх матчах. Но всё перечеркнуло поражение от «Зенита», которое отправило «зелёных» аж на седьмую строчку в турнирной таблице.

Некоторые преимущества у УНИКСа перед очным противостоянием с чемпионом всё-таки были. Во-первых, они должны были играть дома. Во-вторых, ЦСКА прилетел в столицу Татарстана прямиком из Барселоны, где проводил матч Евролиги. Команда Итудиса имела всего одну тренировку для подготовки. Но подобное расписание уже не удивляет ни игроков, ни тренерский штаб. Привыкли.



И как же по-разному начали встречу команды. Там, где УНИКС пытался решить ситуацию в одиночку, усилиями Моргана и тяжелейшими бросками Макколума и Смита, армейцы старались двигать мяч, находя свободного. Командное, как это полагается, брало вверх над индивидуальным. «Баскетбольный коммунизм» в исполнении гостей множился на отличный процент реализации как дальних, так и средних. Сразу девять баскетболистов ЦСКА отметились набранными очками в первой половине, которую они выиграли «+5».

Травма Клайберна может стать критичной для ЦСКА. Сезон чемпиона в опасности Лучший клуб Европы потерял своего лидера и оказался в кризисе. «Армейцы», проиграв три выездных матча подряд, едут к грозной «Барселоне».

Бросалось в глаза, насколько более свежими выглядят игроки УНИКСа. И не только индивидуально, но и командно. Армейцы часто терялись на простых «двоечках», позволяя сопернику наступать на пятки. Подобная небрежность вылилась в рывок УНИКСа в третьей четверти. Димитрис Прифтис получил технический фол в самом начале игры, зато вторую провёл максимально спокойно. И это передалось его парням.



Тройка Макколум-Морган-Смит показала фантастическую продуктивность. Американский трёхголовый монстр напрягал москвичей не только в нападении, но и в защите. На любую активность ЦСКА казанцы тотчас отвечали своими попаданиями. И на острие постоянно был кто-то из вышеназванной троицы. Макколум настрелял 26 очков из своих итоговых 30 во второй половине. Фантастика!

ЦСКА не смог воспользоваться шансом, чтобы зацепиться в концовке. Действия Джеймса читались и передачи перехватывались, Хиллиарду не доставало энергии, Стрелниекс бросал тяжёлые мячи и мазал. Вспыхнул было Воронцевич, сократив отставание до минимума невероятным попаданием от щита, но это было единственное светлое пятно для красно-синих за последние пару минут матча.



ЦСКА проигрывает УНИКСу третий матч подряд в Единой лиге ВТБ. Улыбающийся в конце матча Прифтис, кажется, не верил своему счастью. После поражения от «Зенита» президент клуба Евгений Богачёв прямо во время матча устроил ему разнос. После этого матча руководство точно похвалит грека. Победа позволяет казанцам подняться на пятую строчку, а поражение опускает ЦСКА на третью. Теперь выше действующего чемпиона (приготовились?) «Енисей». И это не шутка. Это реалии нынешнего сезона.