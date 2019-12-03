В США массовая драка в школьном баскетболе переметнулась на трибуны. Видео

В американском городе Финиксе после одного из матчей школьных баскетбольных команд произошла массовая драка, сообщает Yahoo Sports.
После матча игроки выстроились в линию, чтобы пожать друг другу руки, однако вместо этого устроили драку, которая вскоре распространилась и на трибуны. В побоище участвовали даже родители баскетболистов. Чтобы остановить драку, пришлось вызывать полицию.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
После расследования инцидента каждого игрока, участвовавшего в драке, дисквалифицировали минимум на три матча. Кроме того, зачинщик принёс извинения соперникам.
«Ужасное видео. Родители обязаны были понимать, что им не следовало вмешиваться. Понимаю, они хотели защитить детей. В школах примут соответствующие меры», — сказал исполнительный директор Межшкольной ассоциации Аризоны Дэвид Хайнс.
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