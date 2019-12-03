Энтони отреагировал на признание его лучшим игроком недели в НБА

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони опубликовал в «Инстаграме» фотографию, отреагировав на то, что его признали лучшим игроком недели в Западной конференции НБА.

«Всё это благодаря всевышнему. Мотивация, а также усердная работа, терпение и семья», — подписал фотографию Энтони.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» баскетболиста.

В сезоне-2018/19 35-летний Энтони сыграл всего 10 матчей в составе «Хьюстон Рокетс», после чего в клубе отказались от него. В ходе текущего сезона Кармело пригласили в «Портленд».

Ранее Энтони, третий номер драфта НБА 2003 года, выступал за «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс» и «Оклахома-Сити Тандер».