Воронцевич назвал причины поражения ЦСКА от УНИКСа

Форвард баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Воронцевич прокомментировал поражение команды в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Казанский клуб дома победил «армейцев» со счётом 94:86.

«Проиграли в Казани потому, что не удалось остановить их лидеров. Морган и Макколлум набрали на двоих 56 очков. Это, конечно, большие цифры. Но и у нас где-то не полетели свои броски. Мы строили всё от защиты, у них залетали сложные мячи.

Не могу сказать и о том, что у нас были какие-то пробелы. Сейчас будем смотреть видео и разбирать все хорошие и не очень моменты», — приводит слова Воронцевича пресс-служба ЦСКА.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграет на выезде 8 декабря, соперником станет «Парма».