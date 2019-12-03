Воронцевич назвал причины поражения ЦСКА от УНИКСа
Форвард баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Воронцевич прокомментировал поражение команды в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Казанский клуб дома победил «армейцев» со счётом 94:86.
«Проиграли в Казани потому, что не удалось остановить их лидеров. Морган и Макколлум набрали на двоих 56 очков. Это, конечно, большие цифры. Но и у нас где-то не полетели свои броски. Мы строили всё от защиты, у них залетали сложные мячи.
Не могу сказать и о том, что у нас были какие-то пробелы. Сейчас будем смотреть видео и разбирать все хорошие и не очень моменты», — приводит слова Воронцевича пресс-служба ЦСКА.
Следующий матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграет на выезде 8 декабря, соперником станет «Парма».
Поражение от УНИКСа опустило ЦСКА на третье место. Впереди грозный «Енисей»
Казанская дружина отвыкла проигрывать «армейцам». Итудис проиграл в Единой лиге уже 3 матча — на один меньше, чем в прошлом сезоне.
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