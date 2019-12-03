Ванвлит претендует на контракт стоимостью $ 25–30 млн

Разыгрывающий защитник «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит претендует на подписание крупного контракта, сообщает Clutch Points. В межсезонье действующий контракт истекает, и летом баскетболист надеется получить соглашение на сумму $ 25–30 млн в год. При этом в нынешнем году он заработает $ 9,3 млн.
Ванвлит выставлял кандидатуру на драфт НБА 2016 года, но тогда он не заинтересовал ни одну из команд. Тем не менее по итогам Летней лиги НБА и тренировочного лагеря он сумел добиться контракта с «Торонто» и на протяжении трёх лет выступает в составе «Рэпторс».
В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 19 матчах (во всех — в стартовой пятёрке), набирая в них 18,6 очка, собирая 3,9 подбора, совершая 7,5 передачи и выполняя 1,9 перехвата в среднем.
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