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Ирвинг пропустит ещё как минимум два матча

Ирвинг пропустит ещё как минимум два матча
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг пропустит ещё как минимум два матча, сообщает Clutch Points. Таким образом, он совершенно точно не поможет команде в противостояниях с «Шарлотт Хорнетс» и «Атлантой Хоукс». Напомним, Ирвинга беспокит повреждение плеча, из-за которого он пропустил уже девять встреч.

В нынешнем регулярном чемпионате Кайри успел принять участие в одиннадцати матчах, набирая в них 28,5 очка, собирая 5,4 подбора, совершая 7,2 передачи и 1,1 перехвата в среднем. Напомним, Ирвинг стал игроком «Бруклина» летом 2019 года, перейдя в команду из «Бостон Селтикс».

«Нетс» после двадцати матчей регулярного чемпионата занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе десять побед.

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