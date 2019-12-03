Плаза: «Зенит» в матче с «Пармой» сработал на 60-70%

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился впечатлениями от домашнего поражения команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой» (80:86), признав, что его подопечные не выложились на все 100%.
«Моя первая мысль после этой игры такая: мы — команда, которая работает на 100%, и когда мы выкладываемся полностью, мы можем со всеми сражаться, не только в Единой лиге, но и в Евролиге. У нас есть талант, есть понимание, есть даже мудрость, чтобы играть против любой команды в Европе. Но, когда мы играем 70%, мы можем всем проиграть.
Сегодня, не знаю почему, мы сыграли на 60-70%. С самого начала показалось, что «Парма» больше хотела этой победы. У соперника было больше времени на отдых, хотя я не думаю, что дело в усталости. Просто мы почему-то не выложились", — цитирует Плазу официальный сайт «Зенита».
- 3 декабря 2019
-
23:20
-
22:53
-
21:59
-
20:59
-
19:29
-
18:55
-
18:03
-
15:47
-
14:00
-
13:34
-
12:25
-
11:23
-
10:19
-
09:00
-
08:32
-
06:42
-
06:05
-
01:37
-
00:33
-
00:02
- 2 декабря 2019
-
22:08
-
22:02
-
21:29
-
20:59
-
20:50
-
19:43
-
17:33
-
16:39
-
16:32
-
15:15
-
13:50
-
12:36
-
11:53
-
10:37
-
10:29