Плаза: «Зенит» в матче с «Пармой» сработал на 60-70%

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился впечатлениями от домашнего поражения команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой» (80:86), признав, что его подопечные не выложились на все 100%.

«Моя первая мысль после этой игры такая: мы — команда, которая работает на 100%, и когда мы выкладываемся полностью, мы можем со всеми сражаться, не только в Единой лиге, но и в Евролиге. У нас есть талант, есть понимание, есть даже мудрость, чтобы играть против любой команды в Европе. Но, когда мы играем 70%, мы можем всем проиграть.

Сегодня, не знаю почему, мы сыграли на 60-70%. С самого начала показалось, что «Парма» больше хотела этой победы. У соперника было больше времени на отдых, хотя я не думаю, что дело в усталости. Просто мы почему-то не выложились", — цитирует Плазу официальный сайт «Зенита».