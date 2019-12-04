Адетокунбо и Дончич признаны лучшими игроками ноября

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан лучшим баскетболистом Восточной конференции по итогам октября и ноября, сообщает ESPN. MVP минувшего сезона в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 21 матче, набирая в них 30,8 очка, собирая 13,4 подбора и совершая 5,8 передачи в среднем. Усилия Адетокунбо помогают команде из Висконсина удерживать лидерство в турнирной таблице Восточной конференции.
После 21 поединка в активе «Бакс» 18 побед, в пассиве лишь 3 поражения.
Что касается Западной конференции, то здесь по итогам октября и ноября лучшим игроком был признан лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич. Словенец принял участие в 19 матчах чемпионата, набирая в них 30,9 очка, собирая 9,9 подбора и совершая 9,6 передачи в среднем. Благодаря Дончичу техасцы занимают четвёртое место в таблице Западной конференции.
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