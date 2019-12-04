Перед приглашением от «Портленда» Энтони был готов завершить карьеру

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони дал понять, что приглашение от команды из Орегона поступило очень вовремя. Баскетболист признался, что готовил себя к завершению карьеры.

«Я готовил себя к этому. Готовил себя, что если подходящая возможность не представится, я просто уйду из игры. Я был готов уйти, да. Это было тяжело, но настал момент, когда я подумал: „знаешь что, ты отдал игре 15 или 16 лет и готов уйти“. На тот момент я уже был вне баскетбола», — приводит слова Энтони Clutch Points.

Напомним, что Кармело Энтони долгое время не мог найти себе новую команду и оставался вне игры целый год. Недавно он подписал контракт с «Портленд Трэйл Блэйзерс» и по итогам минувшей недели стал лучшим игроком Западной конференции.