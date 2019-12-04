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33+18 Дончича помогли «Далласу» в гостях разгромить «Нью-Орлеан»

33+18 Дончича помогли «Далласу» в гостях разгромить «Нью-Орлеан»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашней площадке принимал «Даллас Маверикс» и уступил с разгромным счётом 97:118 (24:24, 29:35, 22:25, 22:34).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард «Далласа» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 18 подборов. 19 очков в составе победителей набрал Сет Карри, 12 — у Тима Хардуэй-младшего.

Самым результативным игроком в составе «Пеликанс» стал форвард Брэндон Ингрэм, на счету которого 24 очка.

В параллельном матче «Кливленд Кавальерс» дома уступил «Детройт Пистонс» с разгромным счётом 94:127 (28:32, 18:30, 22:35, 26:30). Для «Кавальерс» это поражение стало четвёртым кряду.

НБА - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 03:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
97 : 118
Даллас Маверикс
Даллас
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 24, Холидей - 18, Редик - 12, Харт - 11, Хэйс - 9, Александер-Уолкер - 7, Мелли - 7, Болл - 6, Мур - 3, Грэй, Джексон, Миллер, Окафор, Уильямс, Фэйворс, Читэм
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Карри - 19, Клебер - 12, Хардуэй-младший - 12, Бареа - 8, Порзингис - 7, Финни-Смит - 7, Пауэлл - 6, Джексон - 5, Райт - 5, Брансон - 4, Брокхофф, Ли, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
94 : 127
Детройт Пистонс
Детройт
Кливленд Кавальерс: Секстон - 22, Портер - 12, Кларксон - 10, Осман - 10, Томпсон - 10, Лав - 8, Гарлэнд - 7, Нэнс - 7, Деллаведова - 2, Жижич - 2, Маккинни - 2, Хенсон - 2, Кук, Найт, Уэйд
Детройт Пистонс: Гриффин - 24, Драммонд - 17, Михайлюк - 15, Галлоуэй - 14, Моррис - 12, Роуз - 12, Браун - 9, Вуд - 8, Кеннард - 8, Думбуйа - 2, Мейкер - 2, Снелл - 2, Фрейзер - 2, Боун, Джексон, Томас
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