33+18 Дончича помогли «Далласу» в гостях разгромить «Нью-Орлеан»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашней площадке принимал «Даллас Маверикс» и уступил с разгромным счётом 97:118 (24:24, 29:35, 22:25, 22:34).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард «Далласа» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 18 подборов. 19 очков в составе победителей набрал Сет Карри, 12 — у Тима Хардуэй-младшего.

Самым результативным игроком в составе «Пеликанс» стал форвард Брэндон Ингрэм, на счету которого 24 очка.

В параллельном матче «Кливленд Кавальерс» дома уступил «Детройт Пистонс» с разгромным счётом 94:127 (28:32, 18:30, 22:35, 26:30). Для «Кавальерс» это поражение стало четвёртым кряду.