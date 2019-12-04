«Лейкерс» в гостях обыграли «Денвер», у Джеймса 25 очков и 9 передач
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Денвер Наггетс» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Лейкерс» и уступил со счётом 96:105 (24:28, 25:32 27:24, 20:21).
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Одним из главных героев встречи стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который собрал коллекцию из 25 очков, 9 передач и 6 подборов. Дабл-даблом в составе победителей отметился форвард Энтони Дэвис (25 очков, 10 подборов). 13 очков набрал центровой гостей Дуайт Ховард, 11 — у Рэджона Рондо.
Самым результативным игроком в составе «Наггетс» стал разыгрывающий Джамал Маррей, в активе которого 22 очка. Близок к дабл-даблу был форвард Пол Миллсэп (21 очко, 8 подборов).
НБА - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
96 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Маррей - 22, Миллсэп - 21, Йокич - 13, Харрис - 9, Бисли - 6, Пламли - 6, Бартон - 5, Грант - 5, Моррис - 5, Эрнангомес - 4, Вандербилт, Дозьер, Крэйг, Портер, Чанчар
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Дэвис - 25, Ховард - 13, Рондо - 11, Дэниэлс - 6, Карузо - 6, Кузма - 6, Грин - 5, Колдуэлл-Поуп - 4, Макги - 4, Адетокунбо, Брэдли, Дадли, Казинс, Кук, Норвелл
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