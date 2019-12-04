«Лейкерс» в гостях обыграли «Денвер», у Джеймса 25 очков и 9 передач

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Денвер Наггетс» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Лейкерс» и уступил со счётом 96:105 (24:28, 25:32 27:24, 20:21).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который собрал коллекцию из 25 очков, 9 передач и 6 подборов. Дабл-даблом в составе победителей отметился форвард Энтони Дэвис (25 очков, 10 подборов). 13 очков набрал центровой гостей Дуайт Ховард, 11 — у Рэджона Рондо.

Самым результативным игроком в составе «Наггетс» стал разыгрывающий Джамал Маррей, в активе которого 22 очка. Близок к дабл-даблу был форвард Пол Миллсэп (21 очко, 8 подборов).