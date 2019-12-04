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Результаты матчей НБА за 3 декабря 2019 года

Результаты матчей НБА за 3 декабря 2019 года
Баскетбол / НБА 0

3 декабря состоялось семь матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Даллас Маверикс» на выезде обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс». Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), сделавший дабл-дабл: 33 очка, 18 подборов и 5 передач. Окончательный счёт — 118:97 в пользу «Маверикс».

«Сан-Антонио Спёрс» дома победил «Хьюстон Рокетс» в двух овертаймах, несмотря на 50 очков, 9 подборов и 6 передач Джеймса Хардена. Итоговый счёт — 135:133 2ОТ в пользу «Сан-Антонио».

«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях выиграл у «Денвер Наггетс». На счету Леброна Джеймса («Лейкерс») 25 очков, 6 подборов и 9 передач. Его партнёр Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 25 очков, 10 подборов и 1 передача. Окончательный счёт — 105:96 в пользу «Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
120 : 127
Орландо Мэджик
Орландо
Вашингтон Уизардс: Бил - 42, Дав. Бертанс - 21, Томас - 20, Хатимура - 15, Макрай - 10, Браун - 5, Смит - 5, Бонга - 2, Брайант, Вагнер, Кьоцца, Маинми, Майлз, Мэтьюз, Робинсон, Скофилд, Уолл
Орландо Мэджик: Фурнье - 31, Огастин - 24, Фульц - 20, Гордон - 18, Росс - 14, Айзек - 11, Картер-Уильямс - 5, Бамба - 4, Амину, Берч, Вучевич, Джефферсон, Джонсон, Ивунду, Магетти, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
94 : 127
Детройт Пистонс
Детройт
Кливленд Кавальерс: Секстон - 22, Портер - 12, Кларксон - 10, Осман - 10, Томпсон - 10, Лав - 8, Гарлэнд - 7, Нэнс - 7, Деллаведова - 2, Жижич - 2, Маккинни - 2, Хенсон - 2, Кук, Найт, Уэйд
Детройт Пистонс: Гриффин - 24, Драммонд - 17, Михайлюк - 15, Галлоуэй - 14, Моррис - 12, Роуз - 12, Браун - 9, Вуд - 8, Кеннард - 8, Думбуйа - 2, Мейкер - 2, Снелл - 2, Фрейзер - 2, Боун, Джексон, Томас
НБА - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 03:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
97 : 118
Даллас Маверикс
Даллас
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 24, Холидей - 18, Редик - 12, Харт - 11, Хэйс - 9, Александер-Уолкер - 7, Мелли - 7, Болл - 6, Мур - 3, Грэй, Джексон, Миллер, Окафор, Уильямс, Фэйворс, Читэм
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Карри - 19, Клебер - 12, Хардуэй-младший - 12, Бареа - 8, Порзингис - 7, Финни-Смит - 7, Пауэлл - 6, Джексон - 5, Райт - 5, Брансон - 4, Брокхофф, Ли, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
110 : 121
ОТ
Майами Хит
Майами
Торонто Рэпторс: Пауэлл - 23, Ванвлит - 19, Сиакам - 15, Марк Газоль - 14, Ибака - 13, Лоури - 12, Ануноби - 6, Холлис-Джефферсон - 6, Дэвис - 2, Ponds, Бриссетт, Буше, Джонсон, Маккоу, Миллер, Томас, Эрнандес
Майами Хит: Батлер - 22, Робинсон - 22, Адебайо - 18, Уинслоу - 17, Олиник - 16, Леонард - 8, Нанн - 7, Хироу - 6, Джонс - 5, Горан Драгич, Джонсон, Макон, Окпала, Сильва, Уэйтерс, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
135 : 133
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сан-Антонио Спёрс: Уокер - 28, Форбс - 25, Дерозан - 23, Гэй - 14, Уайт - 12, Миллз - 9, Лайлз - 7, Мюррей - 7, Poeltl - 6, Кэрролл - 2, Ойбанкс - 2, Белинелли, Джонсон, Мету, Олдридж
Хьюстон Рокетс: Харден - 50, Капела - 22, Риверс - 19, Уэстбрук - 19, Маклемор - 11, Такер - 10, Чендлер - 2, Гордон, Грин, Илариу, Кларк, Клемонс, Сефолоша, Хартенштайн, Хаус
НБА - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
96 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Маррей - 22, Миллсэп - 21, Йокич - 13, Харрис - 9, Бисли - 6, Пламли - 6, Бартон - 5, Грант - 5, Моррис - 5, Эрнангомес - 4, Вандербилт, Дозьер, Крэйг, Портер, Чанчар
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Дэвис - 25, Ховард - 13, Рондо - 11, Дэниэлс - 6, Карузо - 6, Кузма - 6, Грин - 5, Колдуэлл-Поуп - 4, Макги - 4, Адетокунбо, Брэдли, Дадли, Казинс, Кук, Норвелл
НБА - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 97
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 26, Джордж - 25, Паттерсон - 19, Беверли - 11, Леонард - 11, Л. Уильямс - 9, Мэнн - 5, Зубац - 4, Робинсон - 4, Кабенгеле - 3, Грин, Макгрудер, Мотли, Уолтон, Харклесс, Шамет
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 20, Уайтсайд - 18, Лиллард - 16, Саймонс - 11, Бэйзмор - 9, Энтони - 9, Лябисье - 8, Худ - 4, Хезонья - 2, Браун, Коллинс, Литтл, Нуркич, Оар, Толливер, Трент-мл.
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