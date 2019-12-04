Результаты матчей НБА за 3 декабря 2019 года

3 декабря состоялось семь матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Даллас Маверикс» на выезде обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс». Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), сделавший дабл-дабл: 33 очка, 18 подборов и 5 передач. Окончательный счёт — 118:97 в пользу «Маверикс».
«Сан-Антонио Спёрс» дома победил «Хьюстон Рокетс» в двух овертаймах, несмотря на 50 очков, 9 подборов и 6 передач Джеймса Хардена. Итоговый счёт — 135:133 2ОТ в пользу «Сан-Антонио».
«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях выиграл у «Денвер Наггетс». На счету Леброна Джеймса («Лейкерс») 25 очков, 6 подборов и 9 передач. Его партнёр Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 25 очков, 10 подборов и 1 передача. Окончательный счёт — 105:96 в пользу «Лейкерс».
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- 3 декабря 2019
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- 2 декабря 2019
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