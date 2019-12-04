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«Клипперс» дома разгромили «Портленд», несмотря на дабл-дабл Уайтсайда

«Клипперс» дома разгромили «Портленд», несмотря на дабл-дабл Уайтсайда
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней площадке принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс» и победил с разгромным счётом 117:97 (29:30, 33:29, 27:17, 28:21).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал форвард «Лос-Анджелеса» Монтрезл Харрелл, в активе которого 26 очков и 9 подборов. 25 очков набрал Пол Джордж. Кавай Леонард собрал коллекцию из 11 очков, 9 подборов, 5 передач и 2 перехватов.

Самым результативным игроком в составе «Трэйл Блэйзерс» стал Си Джей Макколлум, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 18 очков и 13 подборов оформил Хассан Уайтсайд. Дэмьен Лиллард набрал 16 очков, 11 — у Анферни Саймонса.

НБА - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 97
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 26, Джордж - 25, Паттерсон - 19, Беверли - 11, Леонард - 11, Л. Уильямс - 9, Мэнн - 5, Зубац - 4, Робинсон - 4, Кабенгеле - 3, Грин, Макгрудер, Мотли, Уолтон, Харклесс, Шамет
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 20, Уайтсайд - 18, Лиллард - 16, Саймонс - 11, Бэйзмор - 9, Энтони - 9, Лябисье - 8, Худ - 4, Хезонья - 2, Браун, Коллинс, Литтл, Нуркич, Оар, Толливер, Трент-мл.
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