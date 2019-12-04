«Клипперс» дома разгромили «Портленд», несмотря на дабл-дабл Уайтсайда

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней площадке принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс» и победил с разгромным счётом 117:97 (29:30, 33:29, 27:17, 28:21).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал форвард «Лос-Анджелеса» Монтрезл Харрелл, в активе которого 26 очков и 9 подборов. 25 очков набрал Пол Джордж. Кавай Леонард собрал коллекцию из 11 очков, 9 подборов, 5 передач и 2 перехватов.

Самым результативным игроком в составе «Трэйл Блэйзерс» стал Си Джей Макколлум, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 18 очков и 13 подборов оформил Хассан Уайтсайд. Дэмьен Лиллард набрал 16 очков, 11 — у Анферни Саймонса.