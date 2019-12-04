Харден в матче с «Сан-Антонио» повторил достижение Брайанта и Чемберлена

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден набрал 50 очков, собрал 9 подборов и отдал 6 передач в выездном матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс». Несмотря на это, «Хьюстон» в двух овертаймах уступил «Сан-Антонио» со счётом 133:135 2ОТ.

Харден стал лишь третьим игроком в истории НБА — после Коби Брайанта и Уилта Чемберлена, — который набрал 50 очков в матче, после того как в предыдущей встрече отметился 60 очками. Напомним, в домашнем матче с «Атлантой Хоукс», выигранном «Рокетс» со счётом 158:111, Джеймс отметился 60 очками.

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В сезоне-2019/20 «Хьюстон» сыграл 20 матчей в рамках регулярного чемпионата, одержав в них 13 побед и потерпев 7 поражений.