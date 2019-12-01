Харден сравнялся с Майклом Джорданом по количеству игр в НБА с 60+ очками

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 158:111.

Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 60 очков. Благодаря этому ему удалось сравняться с Майклом Джорданом по количеству матчей в НБА с 60+ очками, сообщается в «твиттере» NBA.com/Stats.

Теперь у Хардена и Джордана по четыре такие игры. Лидирует по этому показателю Уилт Чемберлен, который провёл 32 таких матча. На втором месте Коби Брайнт, на счету которого 6 таких игр.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» встретится с «Сан-Антонио Спёрс», а «Атланта Хоукс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз».

60 очков Хардена помогли «Хьюстону» разгромить «Атланту»