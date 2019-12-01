Харден сравнялся с Майклом Джорданом по количеству игр в НБА с 60+ очками
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 158:111.
Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 60 очков. Благодаря этому ему удалось сравняться с Майклом Джорданом по количеству матчей в НБА с 60+ очками, сообщается в «твиттере» NBA.com/Stats.
Теперь у Хардена и Джордана по четыре такие игры. Лидирует по этому показателю Уилт Чемберлен, который провёл 32 таких матча. На втором месте Коби Брайнт, на счету которого 6 таких игр.
В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» встретится с «Сан-Антонио Спёрс», а «Атланта Хоукс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз».
60 очков Хардена помогли «Хьюстону» разгромить «Атланту»
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