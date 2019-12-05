37 очков Батлера не спасли «Майами» от поражения в матче с «Бостоном»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 112:93.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Джейлен Браун, набравший 31 очко. Кемба Уокер записал в свой актив 28 очков. В составе проигравшей команды самым результативным стал Джимми Батлер, набравший 37 очков.

Таким образом, «Бостон» одержал вторую победу подряд. «Майами» в свою очередь потерпел первое поражение после серии из трёх побед.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» встретится с «Денвер Наггетс», а «Майами Хит» сыграет с «Вашингтон Уизардс».