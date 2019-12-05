37 очков Батлера не спасли «Майами» от поражения в матче с «Бостоном»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 112:93.
В составе победителей лучшей результативностью отметился Джейлен Браун, набравший 31 очко. Кемба Уокер записал в свой актив 28 очков. В составе проигравшей команды самым результативным стал Джимми Батлер, набравший 37 очков.
Таким образом, «Бостон» одержал вторую победу подряд. «Майами» в свою очередь потерпел первое поражение после серии из трёх побед.
В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» встретится с «Денвер Наггетс», а «Майами Хит» сыграет с «Вашингтон Уизардс».
НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
112 : 93
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Браун - 31, Уокер - 28, Тейтум - 19, Тайс - 8, Уонамэйкер - 7, Оджелей - 5, Эдвардс - 5, Уильямс - 3, Кантер - 2, Пуарье - 2, Уильямс - 2, Waters, Грин, Лэнгфорд, Смарт, Фалль, Хэйворд
Майами Хит: Батлер - 37, Олиник - 12, Робинсон - 10, Уинслоу - 10, Адебайо - 8, Нанн - 8, Хироу - 5, Леонард - 3, Горан Драгич, Джонс, Джонсон, Макон, Окпала, Сильва, Уэйтерс, Хаслем
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