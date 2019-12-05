«Атланта» проиграла «Бруклину», несмотря на 39 очков Янга
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча состоялась на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 130:118.
В составе победителей самым результативным стал Гарретт Темпл, набравший 27 очков. Джарретт Аллен оформил дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов.
В составе победителей самым результативным стал Трэй Янг, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 10 передач. Кэм Реддиш записал в свой актив 25 очков.
Таким образом, «Атланта» потерпела 11-е поражение за последние 12 игр. «Бруклин» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.
В параллельном матче «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке уступил «Индиане Пэйсерс» со счётом 100:107.
НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
118 : 130
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Янг - 39, Реддиш - 25, Джонс - 20, Лень - 18, Паркер - 10, Бембри - 2, Картер - 2, Тёрнер - 2, Браун, Гудвин, Коллинс, Краббе, Парсонс, Уоллес, Фернанду, Хаертер, Хантер
Бруклин Нетс: Темпл - 27, Динуайдди - 24, Принс - 23, Аллен - 20, Харрис - 13, Пинсон - 7, Муса - 5, Нваба - 5, Джордан - 4, Шамперт - 2, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Куруч, ЛеВерт, Луваву-Кабарро, Чендлер, Элленсон
НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
100 : 107
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Адамс - 20, Галлинари - 18, Шрёдер - 18, Жильжо-Александер - 16, Ноэль - 8, Фергюсон - 8, Надер - 7, Пол - 4, Базли - 1, Бертон, Диалло, Мускала, Паттон, Холл
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 24, Сабонис - 17, Макдермотт - 14, Лэмб - 13, Тёрнер - 12, Холидэй - 12, Брогдон - 11, Макконнел - 4, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон, Холидей
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