«Атланта» проиграла «Бруклину», несмотря на 39 очков Янга

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча состоялась на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 130:118.

В составе победителей самым результативным стал Гарретт Темпл, набравший 27 очков. Джарретт Аллен оформил дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов.

В составе победителей самым результативным стал Трэй Янг, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 10 передач. Кэм Реддиш записал в свой актив 25 очков.

Таким образом, «Атланта» потерпела 11-е поражение за последние 12 игр. «Бруклин» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

В параллельном матче «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке уступил «Индиане Пэйсерс» со счётом 100:107.