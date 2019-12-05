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33 очка Макколлума и дабл-дабл Лилларда помог «Портленду» обыграть «Сакраменто»

33 очка Макколлума и дабл-дабл Лилларда помог «Портленду» обыграть «Сакраменто»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча состоялась на стадионе «Мода-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 127:116.

Самым результативным в составе победителей стал Си Джей Макколлум, набравший 33 очка. Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл из 22 очков и 16 подборов. Также дабл-дабл из 24 очков и 10 передач собрал Дэмьен Лиллард.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Ричаун Холмс, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. Бадди Хилд записал в свой актив 23 очка.

Таким образом, «Портленд» одержал четвёртую победу за последние пять игр. «Сакраменто» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА.

НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
127 : 116
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 33, Лиллард - 24, Уайтсайд - 22, Энтони - 20, Бэйзмор - 15, Худ - 6, Литтл - 4, Саймонс - 3, Браун, Коллинс, Лябисье, Нуркич, Оар, Толливер, Трент-мл., Хезонья
Сакраменто Кингз: Холмс - 28, Хилд - 23, Бьелица - 17, Феррелл - 13, Ариза - 11, Джозеф - 11, Барнс - 8, Дедмон - 5, Багли III, Богданович, Габриэль, Джайлс, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Фокс
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