33 очка Макколлума и дабл-дабл Лилларда помог «Портленду» обыграть «Сакраменто»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча состоялась на стадионе «Мода-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 127:116.

Самым результативным в составе победителей стал Си Джей Макколлум, набравший 33 очка. Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл из 22 очков и 16 подборов. Также дабл-дабл из 24 очков и 10 передач собрал Дэмьен Лиллард.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Ричаун Холмс, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. Бадди Хилд записал в свой актив 23 очка.

Таким образом, «Портленд» одержал четвёртую победу за последние пять игр. «Сакраменто» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА.