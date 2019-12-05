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Марко Попович стал ассистентом гендиректора в «Зените»

Марко Попович стал ассистентом гендиректора в «Зените»
Баскетбол / Евролига 0

Знаменитый хорватский экс-баскетболист, двукратный чемпион Еврокубка Марко Попович стал ассистентом генерального директора по работе с основным составом «Зенита», сообщает официальный сайт санкт-петербургской команды.

Попович будет отвечать за взаимодействие клуба с игроками и тренерами основной команды, а также обеспечивать выполнение поставленных спортивных задач.

«Решение о переезде далось легко. Должность новая, но это, в конце концов, тоже баскетбол. Сейчас «Зенит» не может быть удовлетворён результатами, но при этом здесь собраны отличные игроки и тренеры. Моя работа заключается в том, чтобы перенести на площадку успехи, которые должны быть, если смотреть на ситуацию на бумаге. Уверен, вторая половина сезона сложится для нашей команды намного лучше», — подчеркнул Попович.

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