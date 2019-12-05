Бывший тренер сборной Украины возглавит сборную США

Бывший тренер сборной Украины, а также команд НБА «Атланта Хоукс», «Кливленд Кавальерс» и «Мемфис Гриззлиз» Майк Фрателло назначен тренером сборной США по баскетболу на время отборочных матчей чемпионата Америки, сообщает Clutch Points. В его тренерский штаб также вошли Энди Грир и Отелло Харингтон.

Отборочные матчи континентального первенства пройдут в феврале 2020 года. При этом тренером Олимпийской сборной по-прежнему остаётся Грег Попович. В США уже прибегали к практике, когда в отборочных матчах различных первенств команду тренировали другие специалисты. Так, к ЧМ-2019 сборную США готовил Джефф ван Ганди, которого заменил Фрателло.

Отметим, что последний имеет удачный опыт работы на уровне сборных. В 2011–2015 гг. он тренировал сборную Украины и занял с ней седьмое место на Евробаскете-2013. Благодаря этому украинцы квалифицировались на ЧМ-2014.