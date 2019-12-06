Бывшая жена Рыжего из «Иванушек» и игрок сборной России объявили о помолвке

Мария Григорьева-Апполонова, бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова, более известного как Рыжий из поп-группы «Иванушки», и баскетболист сборной России Андрей Зубков объявили о помолвке. Соответствующую новость распространил сам форвард, выложивший пост в социальной сети.
Баскетболист «Зенита» написал традиционное для таких случаев «вместе навсегда» и прикрепил фото, на котором он изображён со своей избранницей. При этом Григорьева-Апполонова показывает безымянный палец.
Если у вас не отображается фото, то его можно также увидеть на странице Андрея Зубкова в социальной сети «Инстаграм».
Отметим, что сама Григорьева-Апполонова не стала публиковать сообщения о помолвке на странице в «Инстаграме».
Она 16 лет была замужем за солистом группы Иванушки International Андреем Григорьевым-Апполоновым. На её аккаунт в «Инстаграме» подписано более 700 тыс. человек – это в разы больше, чем сумма подписчиков у всех баскетболистов российской сборной.
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