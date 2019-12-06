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«Никс» разгромно проиграл «Денверу», потерпев восьмое поражение кряду

«Никс» разгромно проиграл «Денверу», потерпев восьмое поражение кряду
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась гостевой победой со счётом 129:92 (33:27, 18:34,30:31, 31:17).

Лучшим по результативности в составе «Денвера» стал защитник Уилл Бартон, набравший 17 очков и сделавший 2 подбора и 2 передачи.

Лидером по набранным очкам в составе «Никс» стал центр Митчелл Робинсон, на счету которого 17 очков, 7 подборов и 1 передача.

Для «Никс» это поражение стало восьмым кряду.

В другом матче на стадионе «Смути Кинг-центр» «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась гостевой победой в овертайме со счётом 139:132 (38:40, 30:36, 21:33, 18:34, 14:7).

Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал защитник «Финикса» Девин Букер – 44 очка, 8 подбора и 9 передач.

НБА - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
92 : 129
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Йорк Никс: Робинсон - 17, Моррис - 10, Портис - 10, Барретт - 9, Нтиликина - 9, Нокс - 8, Рэндл - 6, Трир - 6, Гибсон - 4, Пэйтон - 4, Смит - 4, Дотсон - 3, Эллингтон - 2, Аллен, Баллок, Браздейкис, Рэбб
Денвер Наггетс: Бартон - 17, Грант - 16, Моррис - 15, Бисли - 14, Маррей - 14, Эрнангомес - 12, Пламли - 11, Миллсэп - 10, Харрис - 8, Йокич - 6, Портер - 6, Вандербилт, Дозьер, Крэйг, Чанчар
НБА - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
132 : 139
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Нью-Орлеан Пеликанс: Редик - 26, Холидей - 23, Ингрэм - 21, Болл - 20, Хэйс - 17, Харт - 9, Александер-Уолкер - 7, Уильямс - 6, Мелли - 3, Грэй, Джексон, Миллер, Мур, Окафор, Фэйворс, Читэм
Финикс Санз: Букер - 44, Камински - 20, Джонсон - 18, Убре - 14, Рубио - 13, Бриджес - 11, Шарич - 9, Диалло - 8, Jerome - 2, Бэйнс, Джонсон, Картер, Окобо, Харпер, Эйтон
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