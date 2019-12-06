Тренер «Локо» недоволен посещаемостью и предложил фанатам 10 билетов

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Богдан Карайчич призвал болельщиков активнее поддерживать команду. Специалист посетовал на падение посещаемости домашних матчей «железнодорожников» и предложил фанам в подарок 10 билетов.

«Я помню, как три года назад, когда я начал работать в «Локо», на каждой домашней игре собирались аншлаги. Фаны создавали отличную атмосферу, которая была лучшей в России и одной из топовых в Европе. Что касается ближайших домашних матчей, то я бы очень хотел увидеть полные трибуны и горящие глаза болельщиков. Давайте поддерживать друг друга и в печали, и в радости. Покажем всей России, кем на самом деле является «Локо».

Нам нужна ваша поддержка, и мы сделаем всё возможное, чтобы вы гордились нами. Все вместе будем работать на благо клуба и вернёмся на правильный путь. Я даже предлагаю 10 билетов нашим фанам. Мы все – одна большая Локосемья, давайте объединимся и построим новую историю вместе», — приводит слова Карайчича официальный сайт «Локомотива-Кубань».