Тренер «Локо» недоволен посещаемостью и предложил фанатам 10 билетов

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Богдан Карайчич призвал болельщиков активнее поддерживать команду. Специалист посетовал на падение посещаемости домашних матчей «железнодорожников» и предложил фанам в подарок 10 билетов.
«Я помню, как три года назад, когда я начал работать в «Локо», на каждой домашней игре собирались аншлаги. Фаны создавали отличную атмосферу, которая была лучшей в России и одной из топовых в Европе. Что касается ближайших домашних матчей, то я бы очень хотел увидеть полные трибуны и горящие глаза болельщиков. Давайте поддерживать друг друга и в печали, и в радости. Покажем всей России, кем на самом деле является «Локо».
Нам нужна ваша поддержка, и мы сделаем всё возможное, чтобы вы гордились нами. Все вместе будем работать на благо клуба и вернёмся на правильный путь. Я даже предлагаю 10 билетов нашим фанам. Мы все – одна большая Локосемья, давайте объединимся и построим новую историю вместе», — приводит слова Карайчича официальный сайт «Локомотива-Кубань».
- 6 декабря 2019
-
19:40
-
18:38
-
17:50
-
17:35
-
15:40
-
14:00
-
12:35
-
12:00
-
11:00
-
10:27
-
09:00
-
09:00
-
07:19
-
07:01
-
00:04
- 5 декабря 2019
-
23:36
-
22:33
-
22:03
-
21:23
-
20:33
-
19:10
-
18:23
-
17:27
-
16:00
-
15:22
-
14:18
-
13:47
-
12:11
-
11:00
-
10:38
-
09:00
-
08:36
-
07:33
-
06:21
-
06:03