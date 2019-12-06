Лидер женской сборной России по баскетболу призналась, что её кумир — Дима Билан

Капитан и лидер женской сборной России по баскетболу Мария Вадеева призналась, что в юношеские годы у неё не было примера для подражания в баскетболе. Вместе с тем она подчеркнула, что в мире шоу-бизнеса у неё были предпочтения. Так, Вадеева назвала своим кумиром известного певца Диму Билана.

«У вас в детстве были кумиры? У меня, вот, нет. Я всегда была как-то сама по себе, но мне нравилось смотреть на людей, которые достигали результата. В баскетболе никогда не было игрока, на которого я хотела походить. Женский баскетбол вообще не смотрела — смотрела только мужской, потому что в то время играл папа, и мы за ним следили. Наверное, баскетбол меня тогда не интересовал настолько сильно, чтобы найти кумира. А танцы, вот, интересовали. Я любила общаться с девочками из группы поддержки, и они учили меня разным танцевальным движениям. Я даже должна была с ними выступать, но что-то не срослось.

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А за границами баскетбола кумир был. Дима Билан. Всегда смотрела его выступления и болела за него на Евровидении.Но когда я начала серьёзнее относиться к баскетболу, то старалась смотреть на многих игроков и выделить для себя элементы, которые пыталась повторить на тренировках и играх», — написала Вадеева на своей странице в «Инстаграме».