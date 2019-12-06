Плаза — о матче с АСВЕЛом: посвящаю победу тем, кто не верит в сказки

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился впечатлениями от матча двенадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором его команда на домашней арене справилась с АСВЕЛом (75:70).

«Это первая победа на нашем паркете в Евролиге. Если говорить чисто об игре, то первая половина была особенно сложной. Мы не были способны выложиться на сто процентов на обеих половинах паркета, но всё же продолжили давить на мяч, продолжили прессинговать и, что важно, продолжили бороться на щитах. Особенно в обороне. Я посвящаю эту победу тем, кто не верит в сказки, и тем, кто остаётся вместе даже в сложные времена», — приводит слова специалиста официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.

Победа над АСВЕЛом стала лишь третьей для «Зенита» в Евролиге.