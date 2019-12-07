Куртинайтис — о поражении от «Барселоны»: «Химки» сделали много хорошего

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис попытался найти позитив в поражении своей команды от «Барселоны» (94:102) в матче двенадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Прежде всего хотел бы поздравить «Барселону» с хорошей игрой и хорошей победой. В этом сезоне они являются реальными претендентами на победу в Евролиге, потому что это сильная команда с отличным тренером. Сегодня они были сильнее нас, однако я бы хотел вынести положительные моменты из этого матча.

Мы сделали много хорошего, хотя, конечно, нужно улучшать защиту против игроков такого плана, как у «Барселоны». Также мы должны лучше играть на подборе, так как уступили сопернику десять подборов. Наконец, если такой команде дать возможность забивать лёгкие трёхочковые, победить очень сложно", — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».