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Шпагат чирлидерши в воздухе и Мозгов на трибуне. Фото с «Химки» — «Барселона»

«Химки» — «Барселона»
Шпагат чирлидерши в воздухе и Мозгов на трибуне. Фото с «Химки» — «Барселона»
Баскетбол / Евролига 0

6 декабря в Мытищах на площадке «Арена-Мытищи» состоялся матч двенадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали «Барселону».

Хозяева крайне неудачно начали встречу и уже после первой четверти уступали с разницей в 9 очков — 22:31. Во второй десятиминутке подопечные Куртинайтиса продолжали слабо играть в обороне и к большому перерыву проигрывали испанцам уже 13 очков — 48:61.

Во второй половине матча «Химки» пытались вернуться в игру и в заключительной четверти сократили отставание до трёх очков. Но «Барселона» вовремя реагировала на рывки «Химок» и одержала победу со счётом 102:94.

Самым результативным в составе хозяев стал Алексей Швед, набравший 23 очка. У «Барселоны» коллекцию из 28 очков, 9 подборов и 3 перехватов собрал Никола Миротич.

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Барселона» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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