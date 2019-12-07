Трипл-дабл Батлера помог «Майами» победить «Вашингтон»

«Майами Хит» на домашней площадке переиграл «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча началась в равной борьбе, в которой чуть сильнее оказались столичные баскетболисты — после первой четверти они повели в счёте с минимальным преимуществом. Во втором игровом отрезке гостям удалось увеличить отрыв до четырёх очков — 65:61.



Однако уже в третьей четверти «Майами» удалось не только полностью нивелировать отрыв, но и выйти вперёд на одно очко. В заключительной четверти «Майами» также оказался сильнее. Итоговый счёт встречи — 112:103 (27:28, 34:37, 25:20, 26:18).



Самым результативным игроком матча в составе «Майами» стал Джимми Батлер, оформивший трипл-дабл из 28 очков, 11 подборов и 11 передач. Дабл-дабл на свой счёт записал Бэм Адебайо, набравший 24 очка и совершивший 14 подборов.



В составе гостей дабл-дабл оформил Давис Бертанс, набрав 19 очков и совершив 10 подборов.