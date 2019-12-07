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Трипл-дабл Батлера помог «Майами» победить «Вашингтон»

Трипл-дабл Батлера помог «Майами» победить «Вашингтон»
Баскетбол / НБА 0

«Майами Хит» на домашней площадке переиграл «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча началась в равной борьбе, в которой чуть сильнее оказались столичные баскетболисты — после первой четверти они повели в счёте с минимальным преимуществом. Во втором игровом отрезке гостям удалось увеличить отрыв до четырёх очков — 65:61.

Однако уже в третьей четверти «Майами» удалось не только полностью нивелировать отрыв, но и выйти вперёд на одно очко. В заключительной четверти «Майами» также оказался сильнее. Итоговый счёт встречи — 112:103 (27:28, 34:37, 25:20, 26:18).

Самым результативным игроком матча в составе «Майами» стал Джимми Батлер, оформивший трипл-дабл из 28 очков, 11 подборов и 11 передач. Дабл-дабл на свой счёт записал Бэм Адебайо, набравший 24 очка и совершивший 14 подборов.

В составе гостей дабл-дабл оформил Давис Бертанс, набрав 19 очков и совершив 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
112 : 103
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Батлер - 28, Адебайо - 24, Хироу - 22, Нанн - 14, Олиник - 10, Робинсон - 6, Джонс - 5, Леонард - 3, Горан Драгич, Джонсон, Макон, Окпала, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
Вашингтон Уизардс: Бил - 23, Вагнер - 19, Дав. Бертанс - 19, Смит - 15, Хатимура - 14, Бонга - 7, Браун - 4, Кьоцца - 2, Брайант, Маинми, Майлз, Макрай, Мэтьюз, Робинсон, Скофилд, Томас, Уолл
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