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Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Клипперс»

Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркете одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс».

Начало матча осталось за «Милуоки», который к первому перерыву повёл в счёте с разницей в 15 очков. Во второй четверти «Клипперс» удалось сократить отставание до 9 очков. Однако уже в третьей двенадцатиминутке «Милуоки» совершил рывок в 16 очков, превратив заключительную четверть в формальность. В четвёртой четверти «Клипперс» оказались чуть сильнее. Итоговый счёт встречи — 119:91 (30:15, 22:28, 35:19, 32:29) в пользу «Милуоки».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 11 подборов. В составе гостей дабл-дабл на счету Ивицы Зубаца — 14 очков и 12 подборов. Кавай Леонард набрал 17 очков.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
119 : 91
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 27, Миддлтон - 17, Ильясова - 13, Коннотон - 13, Дивинченцо - 11, Бледсо - 10, Мэттьюз - 9, Лопес - 6, Хилл - 6, Браун - 3, Лопес - 2, Уилсон - 2, Адетокунбо, Бендер, Корвер, Мейсон, Рейнольдс
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 17, Зубац - 14, Джордж - 13, Л. Уильямс - 11, Харрелл - 11, Беверли - 6, Робинсон - 6, Кабенгеле - 5, Уолтон - 3, Харклесс - 3, Мэнн - 2, Грин, Макгрудер, Мотли, Паттерсон, Шамет
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