Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Клипперс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркете одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс».
Начало матча осталось за «Милуоки», который к первому перерыву повёл в счёте с разницей в 15 очков. Во второй четверти «Клипперс» удалось сократить отставание до 9 очков. Однако уже в третьей двенадцатиминутке «Милуоки» совершил рывок в 16 очков, превратив заключительную четверть в формальность. В четвёртой четверти «Клипперс» оказались чуть сильнее. Итоговый счёт встречи — 119:91 (30:15, 22:28, 35:19, 32:29) в пользу «Милуоки».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 11 подборов. В составе гостей дабл-дабл на счету Ивицы Зубаца — 14 очков и 12 подборов. Кавай Леонард набрал 17 очков.
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