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Результаты матчей НБА за 6 декабря 2019 года

Результаты матчей НБА за 6 декабря 2019 года
Баскетбол / НБА 0

6 декабря состоялось десять матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Шарлотт Хорнетс» на домашней площадке принимал «Бруклин Нетс» и уступил со счётом 104:111 (32:29, 25:26, 27:31, 20:25). Самым результативным игроком в составе победителей стал Джо Харрис, набравший 22 очка. Дабл-даблами в составе победителей отметились: Деандре Джордан (16 очков, 13 подборов), Джарретт Аллен (14 очков, 10 подборов) и Спенсер Динуайдди (13 очков, 12 передач).

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
104 : 111
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 29, Розир - 24, Зеллер - 17, Вашингтон - 14, Бриджес - 9, Монк - 4, Батюм - 3, Бийомбо - 2, Уильямс - 2, Бэйкон, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Мартин, Симмонс, Эрнангомес
Бруклин Нетс: Харрис - 22, Джордан - 16, Принс - 16, Аллен - 14, Динуайдди - 13, Нваба - 13, Темпл - 8, Пинсон - 5, Шамперт - 4, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Куруч, ЛеВерт, Луваву-Кабарро, Муса, Чендлер, Элленсон

«Детройт Пистонс» дома обыграл «Индиану Пэйсерс» — 108:101 (32:19, 23:25, 16:31, 37:26).

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
108 : 101
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Детройт Пистонс: Гриффин - 25, Драммонд - 25, Кеннард - 15, Роуз - 14, Вуд - 11, Браун - 5, Галлоуэй - 5, Снелл - 5, Михайлюк - 3, Боун, Джексон, Думбуйа, Мейкер, Моррис, Томас, Фрейзер
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 26, Брогдон - 21, Сабонис - 18, Лэмб - 12, Макдермотт - 10, Холидей - 8, Тёрнер - 4, Холидэй - 2, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Макконнел, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон

«Орландо Мэджик» в гостях победил «Кливленд Кавальерс» со счётом 93:87 (24:25, 28:22, 16:23, 25:17). Для «Мэджик» эта победа стала четвёртой кряду.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
87 : 93
Орландо Мэджик
Орландо
Кливленд Кавальерс: Секстон - 19, Осман - 14, Портер - 12, Томпсон - 10, Гарлэнд - 9, Кларксон - 8, Деллаведова - 5, Хенсон - 5, Нэнс - 4, Маккинни - 1, Жижич, Кук, Лав, Найт, Уэйд
Орландо Мэджик: Росс - 21, Фурнье - 18, Гордон - 14, Огастин - 10, Айзек - 9, Фульц - 8, Берч - 5, Бамба - 4, Картер-Уильямс - 4, Амину, Вучевич, Джефферсон, Джонсон, Ивунду, Магетти, Фразьер

«Голден Стэйт Уорриорз» на выезде переиграл «Чикаго Буллз» — 100:98 (23:28, 27:23, 27:32, 23:15). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Гленн Робинсон-младший, набравший 20 очков. В составе хозяев отличился Зак Лавин, на счету которого 22 очка.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
98 : 100
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Чикаго Буллз: Лавин - 22, Маркканен - 20, Уайт - 14, Валентайн - 11, Данн - 9, Гэффорд - 6, Саторански - 6, Картер - 4, Арчидиаконоу - 3, Харрисон - 3, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Хатчинсон, Янг
Голден Стэйт Уорриорз: Робинсон - 20, Бёркс - 14, Пэскелл - 13, Коли-Стайн - 10, Грин - 9, Крисс - 9, Боумен - 8, Расселл - 7, Спеллмен - 6, Луни - 3, Пул - 1, Карри, Ли, Томпсон, Эванс

«Майами Хит» на домашней площадке переиграл «Вашингтон Уизардс» — 112:103 (27:28, 34:37, 25:20, 26:18). Самым результативным игроком матча в составе «Майами» стал Джимми Батлер, оформивший трипл-дабл из 28 очков, 11 подборов и 11 передач. Дабл-дабл на свой счёт записал Бэм Адебайо, набравший 24 очка и совершивший 14 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
112 : 103
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Батлер - 28, Адебайо - 24, Хироу - 22, Нанн - 14, Олиник - 10, Робинсон - 6, Джонс - 5, Леонард - 3, Горан Драгич, Джонсон, Макон, Окпала, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
Вашингтон Уизардс: Бил - 23, Вагнер - 19, Дав. Бертанс - 19, Смит - 15, Хатимура - 14, Бонга - 7, Браун - 4, Кьоцца - 2, Брайант, Маинми, Майлз, Макрай, Мэтьюз, Робинсон, Скофилд, Томас, Уолл

«Бостон Селтикс» на домашнем паркете переиграл «Денвер Наггетс» — 108:95 (33:26, 20:19, 32:19, 23:31) в пользу «Бостона». Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейсон Тейтум, набравший 26 очков. В составе гостей дабл-дабл оформил Никола Йокич — на его счету 30 очков и 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
108 : 95
Денвер Наггетс
Денвер
Бостон Селтикс: Тейтум - 26, Браун - 21, Уокер - 19, Смарт - 9, Кантер - 8, Тайс - 7, Грин - 6, Уонамэйкер - 5, Оджелей - 3, Пуарье - 2, Эдвардс - 2, Waters, Лэнгфорд, Уильямс, Уильямс, Фалль, Хэйворд
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Маррей - 10, Моррис - 9, Портер - 9, Бартон - 7, Харрис - 7, Эрнангомес - 7, Миллсэп - 5, Пламли - 5, Грант - 4, Бисли - 2, Вандербилт, Дозьер, Крэйг, Чанчар

«Милуоки Бакс» на домашнем паркете одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» — 119:91 (30:15, 22:28, 35:19, 32:29). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 11 подборов. В составе гостей дабл-дабл на счету Ивицы Зубаца — 14 очков и 12 подборов. Кавай Леонард набрал 17 очков.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
119 : 91
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 27, Миддлтон - 17, Ильясова - 13, Коннотон - 13, Дивинченцо - 11, Бледсо - 10, Мэттьюз - 9, Лопес - 6, Хилл - 6, Браун - 3, Лопес - 2, Уилсон - 2, Адетокунбо, Бендер, Корвер, Мейсон, Рейнольдс
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 17, Зубац - 14, Джордж - 13, Л. Уильямс - 11, Харрелл - 11, Беверли - 6, Робинсон - 6, Кабенгеле - 5, Уолтон - 3, Харклесс - 3, Мэнн - 2, Грин, Макгрудер, Мотли, Паттерсон, Шамет

«Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете в овертайме переиграл «Миннесоту Тимбервулвз». Итоговый счёт встречи — 139:127 OT (30:27, 23:31, 41:39, 28:25, 17:5). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Крис Пол, набравший 30 очков. Дабл-дабл оформил Стивен Адамс, на счету которого 22 очка и 11 подборов. В составе гостей 32 очка набрал Джефф Тиг.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
139 : 127
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Пол - 30, Жильжо-Александер - 29, Шрёдер - 25, Адамс - 22, Галлинари - 21, Надер - 6, Ноэль - 4, Базли - 2, Бертон, Диалло, Мускала, Паттон, Фергюсон, Холл
Миннесота Тимбервулвз: Тиг - 32, Таунс - 30, Ковингтон - 15, Напьер - 13, Белл - 12, Окоги - 12, Калвер - 9, Грэм - 2, Дьенг - 2, Бэйтс-Диоп, Вонле, Лейман, Маклафлин, Мартин, Ноуэлл, Уиггинс

«Сан-Антонио Спёрс» переиграл «Сакраменто Кингз» в овертайме — 105:104 OT (21:17, 31:25, 17:30, 31:28, 5:4). В составе победителей дабл-дабл оформил Харрисон Барнс — 21 очко и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Ришона Холмса, набравшего 13 очков и совершившего 14 подборов. В составе гостей дабл-даблы оформили Демар Дерозан (15 очков и 10 подборов) и Ламаркус Олдридж (19 очков и 13 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
105 : 104
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 19, Дерозан - 15, Мюррей - 14, Poeltl - 13, Миллз - 13, Белинелли - 11, Гэй - 9, Форбс - 9, Уокер - 2, Джонсон, Кэрролл, Лайлз, Мету, Ойбанкс, Уайт
Сакраменто Кингз: Хилд - 23, Барнс - 21, Феррелл - 17, Холмс - 13, Ариза - 9, Богданович - 9, Джозеф - 7, Бьелица - 5, Багли III, Габриэль, Дедмон, Джайлс, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Фокс

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде переиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 136:113 (39:34, 38:28, 33:31, 26:20). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Энтони Дэвис, набравший 39 очков. 31 очко на свой счёт записал Леброн Джеймс. В составе хозяев 29 очков набрал Дэмиан Лиллиард.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 06:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
113 : 136
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 29, Уайтсайд - 17, Макколлум - 15, Саймонс - 15, Энтони - 15, Бэйзмор - 10, Лябисье - 6, Хезонья - 4, Литтл - 2, Браун, Коллинс, Нуркич, Оар, Толливер, Трент-мл., Худ
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 39, Джеймс - 31, Кузма - 15, Макги - 13, Дэниэлс - 9, Карузо - 8, Рондо - 6, Колдуэлл-Поуп - 5, Ховард - 5, Грин - 3, Кук - 2, Адетокунбо, Брэдли, Дадли, Казинс, Норвелл
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