Результаты матчей НБА за 6 декабря 2019 года

6 декабря состоялось десять матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.



Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА



«Шарлотт Хорнетс» на домашней площадке принимал «Бруклин Нетс» и уступил со счётом 104:111 (32:29, 25:26, 27:31, 20:25). Самым результативным игроком в составе победителей стал Джо Харрис, набравший 22 очка. Дабл-даблами в составе победителей отметились: Деандре Джордан (16 очков, 13 подборов), Джарретт Аллен (14 очков, 10 подборов) и Спенсер Динуайдди (13 очков, 12 передач).

«Детройт Пистонс» дома обыграл «Индиану Пэйсерс» — 108:101 (32:19, 23:25, 16:31, 37:26).

«Орландо Мэджик» в гостях победил «Кливленд Кавальерс» со счётом 93:87 (24:25, 28:22, 16:23, 25:17). Для «Мэджик» эта победа стала четвёртой кряду.

«Голден Стэйт Уорриорз» на выезде переиграл «Чикаго Буллз» — 100:98 (23:28, 27:23, 27:32, 23:15). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Гленн Робинсон-младший, набравший 20 очков. В составе хозяев отличился Зак Лавин, на счету которого 22 очка.

«Майами Хит» на домашней площадке переиграл «Вашингтон Уизардс» — 112:103 (27:28, 34:37, 25:20, 26:18). Самым результативным игроком матча в составе «Майами» стал Джимми Батлер, оформивший трипл-дабл из 28 очков, 11 подборов и 11 передач. Дабл-дабл на свой счёт записал Бэм Адебайо, набравший 24 очка и совершивший 14 подборов.

«Бостон Селтикс» на домашнем паркете переиграл «Денвер Наггетс» — 108:95 (33:26, 20:19, 32:19, 23:31) в пользу «Бостона». Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейсон Тейтум, набравший 26 очков. В составе гостей дабл-дабл оформил Никола Йокич — на его счету 30 очков и 10 подборов.

«Милуоки Бакс» на домашнем паркете одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» — 119:91 (30:15, 22:28, 35:19, 32:29). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 11 подборов. В составе гостей дабл-дабл на счету Ивицы Зубаца — 14 очков и 12 подборов. Кавай Леонард набрал 17 очков.

«Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете в овертайме переиграл «Миннесоту Тимбервулвз». Итоговый счёт встречи — 139:127 OT (30:27, 23:31, 41:39, 28:25, 17:5). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Крис Пол, набравший 30 очков. Дабл-дабл оформил Стивен Адамс, на счету которого 22 очка и 11 подборов. В составе гостей 32 очка набрал Джефф Тиг.

«Сан-Антонио Спёрс» переиграл «Сакраменто Кингз» в овертайме — 105:104 OT (21:17, 31:25, 17:30, 31:28, 5:4). В составе победителей дабл-дабл оформил Харрисон Барнс — 21 очко и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Ришона Холмса, набравшего 13 очков и совершившего 14 подборов. В составе гостей дабл-даблы оформили Демар Дерозан (15 очков и 10 подборов) и Ламаркус Олдридж (19 очков и 13 подборов).

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде переиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 136:113 (39:34, 38:28, 33:31, 26:20). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Энтони Дэвис, набравший 39 очков. 31 очко на свой счёт записал Леброн Джеймс. В составе хозяев 29 очков набрал Дэмиан Лиллиард.