Источник: Бэкки Хэммон интересен вариант с назначением главным тренером «Никс»

Ассистент главного тренера «Сан-Антонио Спёрс», бывшая разыгрывающая сборной России Бекки Хэммон не против стать главным наставником «Нью-Йорк Никс», но только в том случае, если ей предложат долгосрочный контракт, сообщает Bleacher Report в «Твиттере».



Ранее руководство «Нью-Йорк Никс» приняло решение уволить с поста главного тренера команды Дэвида Физдэйла. Команда проиграла последние восемь встреч в регулярном чемпионате. «Никс» после 22 матчей занимают последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе лишь четыре победы. Нынешний сезон был вторым для Физдейла во главе клуба из Нью-Йорка.



Хэммон — первая женщина — ассистент главного тренера НБА, работающая на постоянной основе.