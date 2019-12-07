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Россиянка Бекки Хэммон может возглавить клуб НБА «Нью-Йорк Никс»

Бекки Хэммон может возглавить клуб НБА
Алексей Фалько
Бекки может возглавить клуб НБА. Она приводила Россию к олимпийским медалям
Хэммон работает в тренерском штабе легендарного Поповича и готова войти в историю лиги. Для «Никс» это лучший вариант.
Баскетбол / НБА 0

Бекки Хэммон, ассистент легендарного наставника «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича, готова стать главным «Нью-Йорк Никс», если ей предложат долгосрочный контракт, сообщает Bleacher Report.

Ранее руководство «Нью-Йорка» решило уволить с поста главного тренера Дэвида Физдэйла. «Никс» проиграли 8 матчей подряд. Команда расположилась на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции с результатом 4-18. Вероятно, Физдэйл не был основной проблемой клуба из «Большого яблока», но пора принять тот факт, что владелец Джеймс Долан в ближайшее время никуда не денется. Его подручные Скотт Перри и Стив Миллс тоже пока чувствуют себя в относительной безопасности. Но какие-то изменения в «Никс» проводить нужно. Почему бы сразу не решиться на революционные перемены?

Назначение женщины на пост главного тренера клуба НБА — это лишь вопрос времени. Очевидно, что бывшая баскетболистка сборной России Бекки Хэммон станет первой женщиной, кто удостоится этой чести. Бэкки уже пять лет работает помощником Поповича в «Сан-Антонио». Американские СМИ называли её главным претендентом на пост рулевого клуба из Техаса после того, как легендарный тренер Поп решит завершить карьеру.

Бекки Хэммон в составе сборной России

Бекки Хэммон в составе сборной России

Фото: РИА Новости

Однако Бекки может занять подобный пост раньше, пусть и не в «Спёрс». «Никс» — самая бездарно управляемая франшиза в НБА. «Нью-Йорк» базируется на крупнейшем рынке в США, но никак не пользуется этим преимуществом. Организация погрязла в болоте и никак не может из него выбраться. Не важно, кто сменит Физдэйла. В случае «Никс» уместно говорить весьма банальную фразу: «Хуже уже не будет». Просто потому, что хуже не может быть в принципе.

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Назначение Бекки Хэммон на пост главного тренера — решение, которое не сделает «Нью-Йорк» снова великим. Но это решение сделает «Никс» обсуждаемыми. Возможно, франшизам из Лос-Анджелеса — «Лейкерс» и «Клипперс» — придется потерять немного внимания, не говоря уже об остальных клубах.

Нынешний «Нью-Йорк» — как безнадежно больной пациент, на котором можно проводить любые эксперименты. Хуже уже никак не сделаешь. Приход Хэммон может сработать в двух направлениях. Первое: «Никс» станут очень популярными из-за исторического назначения женщины на пост главного тренера, но при этом будут играть так же ужасно. Второе: «Никс» станут очень популярными из-за исторического назначения женщины на пост главного тренера, и при этом покажут прогресс на площадке. Оба варианта не проигрышные для «Нью-Йорка», хотя второй, конечно же, предпочтительнее.

Бекки Хэммон очень хочет войти в историю, заполучив должность главного тренера клуба НБА. Она руководила командой в Летней лиге и предсезонке, но это не тот уровень. Бекки проходила собеседование на вакансию главного тренера в «Милуоки», однако клуб из Висконсина не решился на революционный шаг. Сам факт того, что Хэммон стремится работать в «Нью-Йорке», по-настоящему гиблом месте, уже говорит о её целеустремлённости.

Бекки всего лишь хочет получить долгосрочный контракт. Это нормальная практика для тренеров клубов НБА. Тот же Физдэйл подписал контракт с «Никс» на четыре года. Сейчас все зависит от Джеймса Долана. По степени эпатажа с этим владельцем в НБА вряд ли кто-то сможет тягаться. Так почему бы Долану не войти в историю, сделав женщину главным тренером своей организации? Большего вреда для «Никс» — это решение однозначно не нанесёт.

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