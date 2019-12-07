«Аэрофлот» специально для баскетбольного ЦСКА окрасил самолёт в новую ливрею

Официальный авиаперевозчик ЦСКА, ведущая авиакомпания России «Аэрофлот» представила самолёт в цветах армейского клуба, сообщает официальный сайт красно-синих.



Первый в истории борт ЦСКА носил Николая Римского-Корсакова. Теперь «композитор» будет выступать в стандартной ливрее компании, а в цвета клуба приоделся аналогичный Airbus 320, названный в честь великого физика-ядерщика Игоря Курчатова.



Украшать крылатого «Игоря» вновь отправили на известную голландскую фабрику в Маастрихте. На весь процесс понадобилось 340 литров краски, 28 километров фиксирующей пленки и 32 квадратных километра маскировочной пленки.

Видео доступно на канале ЦСКАбаскет ТВ в YouTube.



Борт вернулся в Россию на прошедшей неделе и сразу приступил к работе.