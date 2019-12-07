Новый тренер «Автодора» прокомментировал первую победу во главе команды

Главный тренер «Автодора» Предраг Крунич поделился впечатлениями от победы своей команды над «Локомотивом-Кубань» (76:74), отметив, что его команда воспользовалась шансом и добилась успеха.

«Полагаю, что такой интересный матч заслуживал большего количества зрителей на трибунах. Поздравляю наших парней! Они очень усердно работали последние 10 дней, чтобы хорошо подготовиться к «Локомотиву». Сегодня они играли с полной интенсивностью и самоотдачей как в защите, так и в нападении на протяжении всех 40 минут и боролись до конца. Мы искали свой шанс, получили его и воспользовались им», — цитирует специалиста официальный сайт саратовского клуба.

Напомним, встреча с «Локомотивом-Кубань» была первой для Крунича в статусе главного тренера «Автодора».