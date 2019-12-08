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Дабл-даблы Инглса и Гобера помогли «Юте» обыграть «Мемфис»

Дабл-даблы Инглса и Гобера помогли «Юте» обыграть «Мемфис»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча состоялась на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 126:112.

Самым результативным в составе победителей стал Донован Митчелл, набравший 22 очка. По дабл-даблу оформили Джо Инглс (12 очков и 10 передач) и Руди Гобер (19 очков и 11 подборов).

В составе проигравшей команды самым результативным стал Джарен Джексон, набравший 26 очков.

Таким образом, «Юта» прервала трёхматчевую серию поражений. «Мемфис» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» встретится с «Оклахома-Сити Тандер», а «Мемфис Гриззлиз» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз». Обе игры пройдут 10 декабря.

НБА - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
126 : 112
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Юта Джаз: Митчелл - 22, Богданович - 19, Гобер - 19, Грин - 19, О'Нил - 14, Инглс - 12, Мудиэй - 11, Ньянг - 6, Брэдли - 2, Дэвис - 2, Morgan, Брэнтли, Конли, Они, Уильямс-Госс, Экзам
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 26, Аллен - 13, Краудер - 13, Брукс - 10, Валанчюнас - 10, Джонс - 9, Гудурич - 8, Кабокло - 7, Хилл - 7, Мелтон - 6, Ватанабэ - 3, Андерсон, Джексон, Игуодала, Кларк, Кончар, Морант
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