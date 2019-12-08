Дабл-даблы Инглса и Гобера помогли «Юте» обыграть «Мемфис»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча состоялась на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 126:112.

Самым результативным в составе победителей стал Донован Митчелл, набравший 22 очка. По дабл-даблу оформили Джо Инглс (12 очков и 10 передач) и Руди Гобер (19 очков и 11 подборов).

В составе проигравшей команды самым результативным стал Джарен Джексон, набравший 26 очков.

Таким образом, «Юта» прервала трёхматчевую серию поражений. «Мемфис» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» встретится с «Оклахома-Сити Тандер», а «Мемфис Гриззлиз» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз». Обе игры пройдут 10 декабря.