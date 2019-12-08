«Филадельфия» повторила достижение 53-летней давности

В ночь на 8 декабря мск «Филадельфия Сиксерс» в очередном матче регулярного чемпионата НБА на домашней арене разгромила «Кливленд Кавальерс» — 141:94.

Это одиннадцатая кряду домашняя победа пенсильванцев. «Сиксерс» не проигрывают на домашней арене на протяжении одиннадцати матчей подряд впервые с сезона-1966/67, сообщает официальная страница NBA Stats в «Твиттере».

В регулярном чемпионате сезона-1966/67 «Филадельфия Сиксерс» одержала 22 домашние победы подряд, что по сей день является рекордом клуба. Отметим, что после 23 матчей регулярного чемпионата в нынешнем сезоне команда Бретта Брауна занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды 16 побед и 7 проигрышей.