«Кливленд» изучает Ламело Болла

«Кливленд Кавальерс» начал подготовку к предстоящему драфту Национальной баскетбольной ассоциации 2020 года, сообщает Sports Illustrated. Скауты «Кливленда» в настоящее время следят за командами лиги NCAA и иностранными клубами. В частности, скауты «Кливленд Кавальерс» внимательно изучили кандидатуру Ламело Болла, младшего брата баскетболиста «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болла.



Ламело Болл считается кандидатом на получение первого номера на предстоящем драфте новичков Национальной баскетбольной ассоциации в 2020 году. Ламело Болл успешно выступает в составе команды австралийской лиги «Иллавара», в среднем набирая 17,0 очка, совершая 7,5 подбора и отдавая 7,0 результативной передачи.



В конце ноября Болл оформил два дабл-дабла подряд.