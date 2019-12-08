«Кливленд» изучает Ламело Болла
«Кливленд Кавальерс» начал подготовку к предстоящему драфту Национальной баскетбольной ассоциации 2020 года, сообщает Sports Illustrated. Скауты «Кливленда» в настоящее время следят за командами лиги NCAA и иностранными клубами. В частности, скауты «Кливленд Кавальерс» внимательно изучили кандидатуру Ламело Болла, младшего брата баскетболиста «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болла.
Ламело Болл считается кандидатом на получение первого номера на предстоящем драфте новичков Национальной баскетбольной ассоциации в 2020 году. Ламело Болл успешно выступает в составе команды австралийской лиги «Иллавара», в среднем набирая 17,0 очка, совершая 7,5 подбора и отдавая 7,0 результативной передачи.
В конце ноября Болл оформил два дабл-дабла подряд.
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