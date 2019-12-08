Хэйворд может вернуться на паркет 9 декабря

Форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд может вернуться на площадку в матче с «Кливлендом» в понедельник, 9 декабря, сообщает Boston Globe.
Напомним, Хэйворд получил травму левой руки 9 ноября в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс». В ходе второй четверти Хэйворд пытался помешать проходу защитника «Сан-Антонио» Деджоунте Мюррея и врезался в форварда Ламаркуса Олдриджа. После этого Хэйворд покинул площадку и не вернулся на паркет.
Обследование выявило трещину в четвёртой пястной кости.
Два года назад Хэйворд получил перелом ноги, после которого восстанавливался на протяжении всего сезона. В сезоне-2019 Хэйворд провёл девять матчей. В среднем он набирал по 18,9 очка, 7,1 подбора, 4,1 передачи, 0,8 перехвата и 0,2 блок-шота.
Хэйворд выступает за «Бостон» с 2017 года. До этого он защищал цвета «Юты Джаз», который на драфте 2010 года выбрал его под девятым номером.
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