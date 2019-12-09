Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Вашингтон»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой гостей со счётом 135:119.
Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. Пол Джордж записал в свой актив 27 очков.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Давис Бертанс, набравший 25 очков. Трой Браун записал в свой актив 22 очка.
Таким образом, «Вашингтон» потерпел второе поражение кряду, а «Клипперс» одержал третью победу за последние четыре игры.
В другом матче НБА «Филадельфия Сиксерс» на своей площадке обыграл «Торонто Рэпторс» со счётом 110:104.
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
119 : 135
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Вашингтон Уизардс: Дав. Бертанс - 25, Браун - 22, Бил - 20, Хатимура - 17, Смит - 14, Маинми - 9, Вагнер - 7, Кьоцца - 5, Бонга, Брайант, Майлз, Макрай, Мэтьюз, Робинсон, Скофилд, Томас, Уолл
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 34, Джордж - 27, Харрелл - 20, Л. Уильямс - 18, Харклесс - 11, Беверли - 9, Зубац - 7, Уолтон - 7, Робинсон - 2, Грин, Кабенгеле, Макгрудер, Мотли, Мэнн, Паттерсон, Шамет
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
110 : 104
Торонто Рэпторс
Торонто
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 26, Тибулл - 20, Симмонс - 16, Хорфорд - 11, Эннис - 11, Эмбиид - 10, Скотт - 8, Нето - 5, Коркмаз - 3, Pelle, Болден, Бёрк, Милтон, О'Куинн, Ричардсон, Смит
Торонто Рэпторс: Лоури - 26, Ануноби - 19, Сиакам - 16, Ибака - 12, Холлис-Джефферсон - 12, Пауэлл - 8, Дэвис - 6, Буше - 3, Ванвлит - 2, Ponds, Бриссетт, Джонсон, Маккоу, Марк Газоль, Миллер, Томас, Эрнандес
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