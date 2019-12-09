Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Вашингтон»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой гостей со счётом 135:119.

Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. Пол Джордж записал в свой актив 27 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Давис Бертанс, набравший 25 очков. Трой Браун записал в свой актив 22 очка.

Таким образом, «Вашингтон» потерпел второе поражение кряду, а «Клипперс» одержал третью победу за последние четыре игры.

В другом матче НБА «Филадельфия Сиксерс» на своей площадке обыграл «Торонто Рэпторс» со счётом 110:104.