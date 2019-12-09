Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Мозгов признался, что ему уже надоели вопросы о травме

Мозгов признался, что ему уже надоели вопросы о травме
Баскетбол / Евролига 0

Центровой баскетбольного клуба «Химки» Тимофей Мозгов рассказал, как относится к вопросам о том, когда он вернётся на паркет. 33-летний баскетболист подписал контракт с «Химками» в межсезонье-2019, но из-за травмы колена до сих пор не сыграл за команду ни одного матча.

Мозгова спросили, как у него обстоят дела со здоровьем и как проходит восстановление.

«Неплохо. Не спрашивайте, когда смогу играть, меня этим вопросом уже достали. Могу ответить только одним словом: скоро», — приводит слова игрока News.ru.

Мозгов добавил, что пока не участвует в командной работе, готовясь индивидуально.

«Пока без командной работы. Есть упражнения и с мячом, и в тренажёрном зале. Так что получаю разную нагрузку: и физическую, и игровую», — сказал он.

Агент Мозгова признал, что Тимофей попытается вернуться в НБА
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019