Мозгов признался, что ему уже надоели вопросы о травме
Центровой баскетбольного клуба «Химки» Тимофей Мозгов рассказал, как относится к вопросам о том, когда он вернётся на паркет. 33-летний баскетболист подписал контракт с «Химками» в межсезонье-2019, но из-за травмы колена до сих пор не сыграл за команду ни одного матча.
Мозгова спросили, как у него обстоят дела со здоровьем и как проходит восстановление.
«Неплохо. Не спрашивайте, когда смогу играть, меня этим вопросом уже достали. Могу ответить только одним словом: скоро», — приводит слова игрока News.ru.
Мозгов добавил, что пока не участвует в командной работе, готовясь индивидуально.
«Пока без командной работы. Есть упражнения и с мячом, и в тренажёрном зале. Так что получаю разную нагрузку: и физическую, и игровую», — сказал он.
Агент Мозгова признал, что Тимофей попытается вернуться в НБА
- 9 декабря 2019
-
11:42
-
11:06
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:19
-
05:32
-
04:43
-
03:46
-
01:41
- 8 декабря 2019
-
23:45
-
22:31
-
20:32
-
19:38
-
18:57
-
17:48
-
17:37
-
16:21
-
15:23
-
14:55
-
13:57
-
12:47
-
11:49
-
10:59
-
09:43
-
08:26
-
06:39
-
06:27
-
01:55
-
00:18
- 7 декабря 2019
-
23:51
-
23:39
-
22:17
-
21:05
-
20:26
Партнерский контент