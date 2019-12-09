Мозгов признался, что ему уже надоели вопросы о травме

Центровой баскетбольного клуба «Химки» Тимофей Мозгов рассказал, как относится к вопросам о том, когда он вернётся на паркет. 33-летний баскетболист подписал контракт с «Химками» в межсезонье-2019, но из-за травмы колена до сих пор не сыграл за команду ни одного матча.

Мозгова спросили, как у него обстоят дела со здоровьем и как проходит восстановление.

«Неплохо. Не спрашивайте, когда смогу играть, меня этим вопросом уже достали. Могу ответить только одним словом: скоро», — приводит слова игрока News.ru.

Мозгов добавил, что пока не участвует в командной работе, готовясь индивидуально.

«Пока без командной работы. Есть упражнения и с мячом, и в тренажёрном зале. Так что получаю разную нагрузку: и физическую, и игровую», — сказал он.