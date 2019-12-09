Куртинайтис: Швед — кусок золота, который делает всю игру и решает всё

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (108:101), в очередной раз отметив игру Алексея Шведа.

«Хочу порадоваться победе, потому что мы знаем — в Санкт-Петербурге играть непросто, потому что Зенит» — отличная команда, даже вне зависимости от их результатов в этом сезоне. Мы сегодня в этом убедились. Если говорить по игре, то у нас нет проблем с нападением, мы изначально создавали такую команду. Но в защите нам сегодня не всё удавалось. У нас был очень напряжённый месяц, времени для тренировок почти не было. Видео больше смотрели, чем тренировались на площадке. И вот этой выработки на площадке нам не хватает.

Уже не раз говорил, что у нас есть Алексей Швед, который решает всё. С ним и без него у нас две разные команды. Он и сам попадает, и принимает решения, когда что нужно, раздаёт передачи. Это такой кусок золота, который делает всю игру. Но у нас в принципе неплохой состав, все стараются, иногда даже не хватает места для всех на площадке. Самое лучшее в «Химках» — это то, что все хотят играть. Это очень хорошее свойство. Сезон длинный, матчей много, и если мы победим, то славы хватит на всех. Сегодня у нас была очень хорошая победа в плане эмоций, потому что в последнем месяце у нас не всё складывалось как нужно», — приводит слова литовского специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.