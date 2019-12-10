Швед после матча с «Зенитом» похвалил С. Карасёва

Атакующий защитник «Химок» Алексей Швед прокомментировал победу команды в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ над «Зенитом» (108:101), особенно отметив вклад в этот успех экс-игрока петербургского клуба Сергея Карасёва.

«С «Зенитом» всегда тяжело играть, так они часто возвращаются с «-20» или с «-25», выигрывают или проигрывают пару очков. Сегодня они отлично двигали мяч, стали жёстче играть в защите и поэтому вернулись в игру, к тому же выиграли пару подборов во второй половине. Стараемся победить в каждом матче и порадовать своих болельщиков. Играем командно, иногда не получается, но стараемся по ходу матча перестроиться и играть в свой баскетбол, а если мы играем в свой баскетбол, то показываем отличную игру.

Это то, что нам нужно. Второй матч подряд отлично сыграл Сергей Карасёв. Он выходит, бьётся и в защите, и в нападении, забивает, обыгрывает. Он вливается в команду, так как для него это новый клуб и не всегда бывает легко сначала", — приводит слова Шведа официальный сайт «Химок».