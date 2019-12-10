«Сакраменто» в гостях обыграл «Хьюстон», несмотря на 34 очка Уэстбрука

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке принимал «Сакраменто Кингз» и уступил со счётом 118:119 (28:32, 36:27, 29:35, 25:25).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Самым результативными игроком встречи стал защитник «Рокетс» Расселл Уэстбрук, который набрал 34 очка. Дабл-даблами у «Хьюстона» отметились Джеймс Харден (27 очков, 10 передач), Клинт Капела (13 очков, 17 подборов) и Пи Джей Такер (10 очков, 19 подборов).

В параллельном матче «Милуоки Бакс» дома обыграл «Орландо Мэджик» — 110:101 (31:20, 21:20, 28:33, 30:28). Для «Бакс» эта победа стала 15-й кряду.

Ещё в одном матче «Детройт Пистонс» в гостях победил «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 105:103 (25:29, 22:24, 34:21, 24:29).