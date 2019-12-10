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«Сакраменто» в гостях обыграл «Хьюстон», несмотря на 34 очка Уэстбрука

«Сакраменто» в гостях обыграл «Хьюстон», несмотря на 34 очка Уэстбрука
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке принимал «Сакраменто Кингз» и уступил со счётом 118:119 (28:32, 36:27, 29:35, 25:25).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Самым результативными игроком встречи стал защитник «Рокетс» Расселл Уэстбрук, который набрал 34 очка. Дабл-даблами у «Хьюстона» отметились Джеймс Харден (27 очков, 10 передач), Клинт Капела (13 очков, 17 подборов) и Пи Джей Такер (10 очков, 19 подборов).

В параллельном матче «Милуоки Бакс» дома обыграл «Орландо Мэджик» — 110:101 (31:20, 21:20, 28:33, 30:28). Для «Бакс» эта победа стала 15-й кряду.

Ещё в одном матче «Детройт Пистонс» в гостях победил «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 105:103 (25:29, 22:24, 34:21, 24:29).

НБА - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
118 : 119
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 34, Харден - 27, Капела - 13, Маклемор - 12, Кларк - 11, Хаус - 11, Такер - 10, Гордон, Грин, Илариу, Клемонс, Риверс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
Сакраменто Кингз: Хилд - 26, Барнс - 19, Бьелица - 17, Холмс - 16, Джозеф - 14, Богданович - 13, Ариза - 8, Феррелл - 6, Багли III, Габриэль, Дедмон, Джайлс, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Фокс
НБА - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
110 : 101
Орландо Мэджик
Орландо
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Миддлтон - 20, Дивинченцо - 12, Ильясова - 11, Хилл - 10, Лопес - 9, Бледсо - 6, Мэттьюз - 6, Лопес - 4, Адетокунбо, Бендер, Браун, Коннотон, Корвер, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон
Орландо Мэджик: Фурнье - 26, Росс - 23, Огастин - 13, Фульц - 13, Айзек - 10, Гордон - 10, Бамба - 2, Берч - 2, Картер-Уильямс - 2, Амину, Вучевич, Джефферсон, Джонсон, Ивунду, Магетти, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
103 : 105
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 31, Холидей - 20, Хэйс - 13, Харт - 12, Окафор - 9, Болл - 6, Мелли - 4, Александер-Уолкер - 3, Редик - 3, Уильямс - 2, Грэй, Джексон, Миллер, Мур, Фэйворс, Читэм
Детройт Пистонс: Роуз - 21, Галлоуэй - 16, Кеннард - 14, Драммонд - 13, Вуд - 9, Браун - 8, Михайлюк - 8, Снелл - 6, Гриффин - 5, Моррис - 5, Боун, Джексон, Думбуйа, Мейкер, Томас, Фрейзер
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