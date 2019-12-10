«Сакраменто» в гостях обыграл «Хьюстон», несмотря на 34 очка Уэстбрука

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке принимал «Сакраменто Кингз» и уступил со счётом 118:119 (28:32, 36:27, 29:35, 25:25).
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Самым результативными игроком встречи стал защитник «Рокетс» Расселл Уэстбрук, который набрал 34 очка. Дабл-даблами у «Хьюстона» отметились Джеймс Харден (27 очков, 10 передач), Клинт Капела (13 очков, 17 подборов) и Пи Джей Такер (10 очков, 19 подборов).
В параллельном матче «Милуоки Бакс» дома обыграл «Орландо Мэджик» — 110:101 (31:20, 21:20, 28:33, 30:28). Для «Бакс» эта победа стала 15-й кряду.
Ещё в одном матче «Детройт Пистонс» в гостях победил «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 105:103 (25:29, 22:24, 34:21, 24:29).
- 10 декабря 2019
-
06:55
-
06:47
-
00:44
- 9 декабря 2019
-
23:50
-
23:46
-
22:38
-
21:28
-
20:23
-
19:32
-
19:26
-
18:22
-
17:36
-
16:02
-
14:42
-
13:16
-
11:42
-
11:06
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:19
-
05:32
-
04:43
-
03:46
-
01:41
- 8 декабря 2019
-
23:45
-
22:31
-
20:32
-
19:38
-
18:57
-
17:48
-
17:37
-
16:21
-
15:23
-
14:55