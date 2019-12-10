Результаты матчей НБА за 9 декабря 2019 года

9 декабря состоялось девять матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Индиану Пэйсерс», несмотря на дабл-дабл Домантаса Сабониса, на счету которого 18 очков, 22 подбора и 4 передачи. Самым результативным игроком матча стал Пол Джордж («Клипперс»), который набрал 36 очков, собрал 9 подборов и отдал 5 передач. Его партнёр Кавай Леонард не играл. Окончательный счёт — 110:99 в пользу «Клипперс».
«Милуоки Бакс» дома победил «Орландо Мэджик». Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал дабл-дабл, набрав 32 очка, сделав 15 подборов и отдав 8 передач. Итоговый счёт — 110:101 в пользу «Бакс».
«Хьюстон Рокетс» на своей площадке уступил «Сакраменто Кингз», несмотря на 34 очка, 3 подбора и 8 передач Расселла Уэстбрука. Его партнёр Джеймс Харден сделал дабл-дабл: 27 очков, 4 подбора и 10 передач. Окончательный счёт — 119:118 в пользу «Сакраменто».
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- 9 декабря 2019
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- 8 декабря 2019
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