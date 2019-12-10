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Результаты матчей НБА за 9 декабря 2019 года

Результаты матчей НБА за 9 декабря 2019 года
Баскетбол / НБА 0

9 декабря состоялось девять матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Индиану Пэйсерс», несмотря на дабл-дабл Домантаса Сабониса, на счету которого 18 очков, 22 подбора и 4 передачи. Самым результативным игроком матча стал Пол Джордж («Клипперс»), который набрал 36 очков, собрал 9 подборов и отдал 5 передач. Его партнёр Кавай Леонард не играл. Окончательный счёт — 110:99 в пользу «Клипперс».

«Милуоки Бакс» дома победил «Орландо Мэджик». Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал дабл-дабл, набрав 32 очка, сделав 15 подборов и отдав 8 передач. Итоговый счёт — 110:101 в пользу «Бакс».

«Хьюстон Рокетс» на своей площадке уступил «Сакраменто Кингз», несмотря на 34 очка, 3 подбора и 8 передач Расселла Уэстбрука. Его партнёр Джеймс Харден сделал дабл-дабл: 27 очков, 4 подбора и 10 передач. Окончательный счёт — 119:118 в пользу «Сакраменто».

НБА - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
99 : 110
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 20, Сабонис - 18, Макдермотт - 17, Лэмб - 12, Уоррен - 12, Макконнел - 8, Тёрнер - 5, Холидей - 4, Холидэй - 3, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 36, Харрелл - 26, Зубац - 13, Беверли - 11, Харклесс - 8, Л. Уильямс - 6, Паттерсон - 5, Уолтон - 3, Робинсон - 2, Грин, Кабенгеле, Леонард, Макгрудер, Мотли, Мэнн, Шамет
НБА - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
110 : 88
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бостон Селтикс: Уокер - 22, Браун - 20, Тейтум - 19, Хэйворд - 14, Тайс - 10, Кантер - 7, Пуарье - 4, Оджелей - 3, Уильямс - 3, Уонамэйкер - 3, Эдвардс - 3, Грин - 2, Waters, Лэнгфорд, Смарт, Уильямс, Фалль
Кливленд Кавальерс: Кларксон - 19, Томпсон - 17, Гарлэнд - 9, Портер - 9, Хенсон - 9, Секстон - 8, Лав - 7, Нэнс - 6, Осман - 4, Деллаведова, Жижич, Кук, Маккинни, Найт, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
103 : 105
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 31, Холидей - 20, Хэйс - 13, Харт - 12, Окафор - 9, Болл - 6, Мелли - 4, Александер-Уолкер - 3, Редик - 3, Уильямс - 2, Грэй, Джексон, Миллер, Мур, Фэйворс, Читэм
Детройт Пистонс: Роуз - 21, Галлоуэй - 16, Кеннард - 14, Драммонд - 13, Вуд - 9, Браун - 8, Михайлюк - 8, Снелл - 6, Гриффин - 5, Моррис - 5, Боун, Джексон, Думбуйа, Мейкер, Томас, Фрейзер
НБА - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
110 : 101
Орландо Мэджик
Орландо
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Миддлтон - 20, Дивинченцо - 12, Ильясова - 11, Хилл - 10, Лопес - 9, Бледсо - 6, Мэттьюз - 6, Лопес - 4, Адетокунбо, Бендер, Браун, Коннотон, Корвер, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон
Орландо Мэджик: Фурнье - 26, Росс - 23, Огастин - 13, Фульц - 13, Айзек - 10, Гордон - 10, Бамба - 2, Берч - 2, Картер-Уильямс - 2, Амину, Вучевич, Джефферсон, Джонсон, Ивунду, Магетти, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
118 : 119
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 34, Харден - 27, Капела - 13, Маклемор - 12, Кларк - 11, Хаус - 11, Такер - 10, Гордон, Грин, Илариу, Клемонс, Риверс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
Сакраменто Кингз: Хилд - 26, Барнс - 19, Бьелица - 17, Холмс - 16, Джозеф - 14, Богданович - 13, Ариза - 8, Феррелл - 6, Багли III, Габриэль, Дедмон, Джайлс, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Фокс
НБА - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
92 : 93
Торонто Рэпторс
Торонто
Чикаго Буллз: Лавин - 20, Гэффорд - 14, Картер - 14, Валентайн - 13, Маркканен - 13, Саторански - 10, Янг - 5, Данн - 3, Арчидиаконоу, Корнет, Портер, Страс, Уайт, Фелисио, Харрисон, Хатчинсон
Торонто Рэпторс: Сиакам - 22, Пауэлл - 17, Ибака - 11, Лоури - 11, Ануноби - 10, Марк Газоль - 9, Холлис-Джефферсон - 6, Буше - 5, Дэвис - 2, Ponds, Бриссетт, Ванвлит, Джонсон, Маккоу, Миллер, Томас, Эрнандес
НБА - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
90 : 104
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Юта Джаз: Митчелл - 26, Гобер - 19, Богданович - 13, Инглс - 9, Ньянг - 7, Брэдли - 6, Грин - 4, Экзам - 4, Мудиэй - 2, Morgan, Брэнтли, Дэвис, Конли, О'Нил, Они, Уильямс-Госс
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 27, Жильжо-Александер - 20, Пол - 16, Адамс - 11, Надер - 10, Dort - 9, Мускала - 5, Ноэль - 4, Базли - 2, Бертон, Галлинари, Диалло, Паттон, Фергюсон, Холл
НБА - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
125 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Финикс Санз: Букер - 26, Убре - 24, Шарич - 20, Рубио - 16, Бэйнс - 12, Джонсон - 10, Бриджес - 9, Камински - 6, Диалло - 2, Jerome, Джонсон, Картер, Окобо, Харпер, Эйтон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 33, Уиггинс - 23, Тиг - 16, Окоги - 8, Напьер - 7, Калвер - 6, Грэм - 4, Дьенг - 4, Ковингтон - 4, Белл - 2, Бэйтс-Диоп - 2, Reid, Вонле, Лейман, Маклафлин, Мартин, Ноуэлл
НБА - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
102 : 110
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Голден Стэйт Уорриорз: Бёркс - 18, Расселл - 18, Коли-Стайн - 17, Грин - 16, Спеллмен - 10, Боумен - 8, Пэскелл - 5, Крисс - 4, Робинсон - 4, Эванс - 2, Карри, Ли, Луни, Пул, Томпсон
Мемфис Гриззлиз: Морант - 26, Брукс - 17, Джексон - 16, Аллен - 15, Валанчюнас - 13, Мелтон - 7, Джонс - 5, Кабокло - 4, Хилл - 3, Гудурич - 2, Краудер - 2, Андерсон, Ватанабэ, Джексон, Игуодала, Кларк, Кончар
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