В случае ухода Поповича из «Сан-Антонио» его пост может занять Селф

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович, по сведениям ряда источников, может завершить тренерскую карьеру после Олимпийских игр-2020, где он будет работать со сборной США. Таким образом, нынешний сезон в НБА может стать для него последним. По сведениям издания The Athletic, его на этом посту может заменить многолетний наставник одной из самых стабильных и успешных команд лиги NCAA «Канзас Джейхоукс» Билл Селф. Специалист находится в хороших отношениях с менеджментом «Спёрс».

70-летний Попович всю свою деятельность в роли главного тренера вёл в «Сан-Антонио Спёрс». Команду из Техаса он возглавляет с 1996 года. За это время он пять раз привёл её к титулу, а также трижды получал награду «Лучшего тренера года».