26 очков Брауна помогли «Нижнему Новгороду» победить «Иберостар Тенерифе»
В Нижнем Новгороде завершился матч восьмого тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА, в котором баскетбольный клуб «Нижний Новгород» принимал лидера группы — «Иберостар Тенерифе».
Первая четверть осталась за гостями — 26:23, но уже во второй десятиминутке подопечные Лукича прибавили и вышли вперёд — 44:40. После большого перерыва на паркете шла плотная борьба, но российская команда всё же сумела победить — 75:72. Последнее владение в матче было у испанской команды, но «Иберостар» не сумел реализовать дальнюю попытку.
Самым результативным в составе победителей стал Брендон Браун, набравший 26 очков и совершивший 5 передач. У «Иберостар Тенерифе» коллекцию из 19 очков, 7 подборов и 6 передач собрал Георге Шермадини.
Лига чемпионов ФИБА. Группа C. 8-й тур
10 декабря 2019, вторник. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
75 : 72
Иберостар Тенерифе
Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, Испания
Нижний Новгород: Браун - 26, Астапкович - 12, Комолов - 12, Уиллис - 11, Антипов - 4, Ганькевич - 4, Бабурин - 3, Стребков - 2, Винник - 1, Жбанов, Сорокин, Чадов
Иберостар Тенерифе: Шермадини - 19, Лопес - 13, Салин - 10, Герра - 7, Суарес - 7, Юста - 6, Диес - 5, Конате - 5, Аткинс, Гело, Кабрера, Уэртас
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