26 очков Брауна помогли «Нижнему Новгороду» победить «Иберостар Тенерифе»

В Нижнем Новгороде завершился матч восьмого тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА, в котором баскетбольный клуб «Нижний Новгород» принимал лидера группы — «Иберостар Тенерифе».

Первая четверть осталась за гостями — 26:23, но уже во второй десятиминутке подопечные Лукича прибавили и вышли вперёд — 44:40. После большого перерыва на паркете шла плотная борьба, но российская команда всё же сумела победить — 75:72. Последнее владение в матче было у испанской команды, но «Иберостар» не сумел реализовать дальнюю попытку.

Самым результативным в составе победителей стал Брендон Браун, набравший 26 очков и совершивший 5 передач. У «Иберостар Тенерифе» коллекцию из 19 очков, 7 подборов и 6 передач собрал Георге Шермадини.