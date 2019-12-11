Дабл-даблы Бийомбо и Зеллера помогли «Шарлотт» обыграть «Вашингтон»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча состоялась на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 114:107.

Самым результативным в составе победителей стал Девонте Грэм, набравший 29 очков. По дабл-даблу на свой счёт записали Бисмарк Бийомбо (13 очков и 15 подборов) и Коди Зеллер (14 очков и 10 подборов).

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Давис Бертанс, набравший 32 очка. Руи Хатимура оформил дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов.

Таким образом, «Шарлотт» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Вашингтон» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.

В следующем матче «Шарлотт» сыграет с «Бруклин Нетс», а «Вашингтон» встретится с «Мемфис Гриззлиз».