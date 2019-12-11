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Дабл-даблы Бийомбо и Зеллера помогли «Шарлотт» обыграть «Вашингтон»

Дабл-даблы Бийомбо и Зеллера помогли «Шарлотт» обыграть «Вашингтон»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча состоялась на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 114:107.

Самым результативным в составе победителей стал Девонте Грэм, набравший 29 очков. По дабл-даблу на свой счёт записали Бисмарк Бийомбо (13 очков и 15 подборов) и Коди Зеллер (14 очков и 10 подборов).

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Давис Бертанс, набравший 32 очка. Руи Хатимура оформил дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов.

Таким образом, «Шарлотт» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Вашингтон» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.

В следующем матче «Шарлотт» сыграет с «Бруклин Нетс», а «Вашингтон» встретится с «Мемфис Гриззлиз».

НБА - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
114 : 107
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 29, Розир - 17, Бриджес - 16, Вашингтон - 15, Зеллер - 14, Бийомбо - 13, Монк - 6, Кидд-Гилкрист - 4, Батюм, Бэйкон, Макдэниелс, Мартин, Мартин, Симмонс, Уильямс, Эрнангомес
Вашингтон Уизардс: Дав. Бертанс - 32, Хатимура - 18, Бил - 16, Смит - 13, Вагнер - 9, Маинми - 9, Кьоцца - 6, Браун - 4, Бонга, Брайант, Майлз, Макрай, Мэтьюз, Робинсон, Скофилд, Томас, Уолл
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