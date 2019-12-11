«Портленд» разгромил «Никс» благодаря 31 очку Лилларда и дабл-даблу Уайтсайда

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча состоялась на стадионе «Мода-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 115:87.

Самым результативным в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, набравший 31 очко. Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл из 17 очков и 15 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Джулиус Рэндл, набравший 15 очков. Бобби Портис оформил дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Портленд» одержал первую победу после двух поражений кряду. «Нью-Йорк» в свою очередь потерпел 10-е поражение подряд.

В следующем матче «Портлен» сыграет с «Денгвер Наггетс», а «Нью-Йорк» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».