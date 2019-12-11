«Портленд» разгромил «Никс» благодаря 31 очку Лилларда и дабл-даблу Уайтсайда
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча состоялась на стадионе «Мода-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 115:87.
Самым результативным в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, набравший 31 очко. Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл из 17 очков и 15 подборов.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Джулиус Рэндл, набравший 15 очков. Бобби Портис оформил дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов.
Таким образом, «Портленд» одержал первую победу после двух поражений кряду. «Нью-Йорк» в свою очередь потерпел 10-е поражение подряд.
В следующем матче «Портлен» сыграет с «Денгвер Наггетс», а «Нью-Йорк» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».
НБА - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
115 : 87
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 31, Уайтсайд - 17, Саймонс - 16, Энтони - 16, Макколлум - 13, Литтл - 6, Хезонья - 5, Бэйзмор - 4, Оар - 4, Толливер - 3, Браун, Коллинс, Лябисье, Нуркич, Трент-мл., Худ
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 15, Робинсон - 14, Трир - 13, Портис - 11, Моррис - 10, Дотсон - 8, Барретт - 5, Смит - 5, Нокс - 2, Нтиликина - 2, Пэйтон - 2, Аллен, Баллок, Браздейкис, Гибсон, Рэбб, Эллингтон
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