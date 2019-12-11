Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Результаты матчей НБА за 10 декабря 2019 года

Результаты матчей НБА за 10 декабря 2019 года
Баскетбол / НБА 0

10 декабря состоялось четыре матча сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Шарлотт Хорнетс» дома обыграл «Вашингтон Уизардс», несмотря на 32 очка, 9 подборов и 1 передачу представителя Латвии Дайриса Бертанса. Итоговый счёт — 114:107 в пользу «Шарлотт».

«Майами Хит» на своей площадке в овертайме победил «Атланту Хоукс». Сразу два игрока «Майами» сделали трипл-дабл: Эдрис Адебайо набрал 30 очков, собрал 11 подборов и отдал 11 передач, а на счету Джимми Батлера 20 очков, 18 подборов и 10 передач. Окончательный счёт — 135:121 ОТ в пользу «Хит».

«Филадельфия Сиксерс» дома выиграл у «Денвер Наггетс». Джоэл Эмбиид («Филадельфия») сделал дабл-дабл: 22 очка, 10 подборов и 6 передач. Итоговый счёт — 97:92 в пользу «Сиксерс».

НБА - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
114 : 107
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 29, Розир - 17, Бриджес - 16, Вашингтон - 15, Зеллер - 14, Бийомбо - 13, Монк - 6, Кидд-Гилкрист - 4, Батюм, Бэйкон, Макдэниелс, Мартин, Мартин, Симмонс, Уильямс, Эрнангомес
Вашингтон Уизардс: Дав. Бертанс - 32, Хатимура - 18, Бил - 16, Смит - 13, Вагнер - 9, Маинми - 9, Кьоцца - 6, Браун - 4, Бонга, Брайант, Майлз, Макрай, Мэтьюз, Робинсон, Скофилд, Томас, Уолл
НБА - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
135 : 121
ОТ
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Нанн - 36, Робинсон - 34, Адебайо - 30, Батлер - 20, Джонс - 9, Леонард - 4, Олиник - 2, Горан Драгич, Джонсон, Макон, Окпала, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем, Хироу
Атланта Хоукс: Хантер - 28, Янг - 21, Паркер - 16, Реддиш - 14, Картер - 12, Лень - 9, Хаертер - 9, Краббе - 7, Бембри - 4, Джонс - 1, Браун, Гудвин, Коллинс, Парсонс, Тёрнер, Уоллес, Фернанду
НБА - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 04:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
97 : 92
Денвер Наггетс
Денвер
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 22, Харрис - 20, Тибулл - 13, Хорфорд - 11, Скотт - 8, Симмонс - 7, Эннис - 7, Коркмаз - 6, Ричардсон - 3, Pelle, Болден, Бёрк, Милтон, Нето, О'Куинн, Смит
Денвер Наггетс: Бартон - 26, Йокич - 15, Харрис - 14, Миллсэп - 10, Моррис - 7, Портер - 6, Бисли - 5, Крэйг - 4, Грант - 3, Пламли - 2, Вандербилт, Дозьер, Маррей, Чанчар, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
115 : 87
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 31, Уайтсайд - 17, Саймонс - 16, Энтони - 16, Макколлум - 13, Литтл - 6, Хезонья - 5, Бэйзмор - 4, Оар - 4, Толливер - 3, Браун, Коллинс, Лябисье, Нуркич, Трент-мл., Худ
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 15, Робинсон - 14, Трир - 13, Портис - 11, Моррис - 10, Дотсон - 8, Барретт - 5, Смит - 5, Нокс - 2, Нтиликина - 2, Пэйтон - 2, Аллен, Баллок, Браздейкис, Гибсон, Рэбб, Эллингтон
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019