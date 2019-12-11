Результаты матчей НБА за 10 декабря 2019 года

10 декабря состоялось четыре матча сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Шарлотт Хорнетс» дома обыграл «Вашингтон Уизардс», несмотря на 32 очка, 9 подборов и 1 передачу представителя Латвии Дайриса Бертанса. Итоговый счёт — 114:107 в пользу «Шарлотт».
«Майами Хит» на своей площадке в овертайме победил «Атланту Хоукс». Сразу два игрока «Майами» сделали трипл-дабл: Эдрис Адебайо набрал 30 очков, собрал 11 подборов и отдал 11 передач, а на счету Джимми Батлера 20 очков, 18 подборов и 10 передач. Окончательный счёт — 135:121 ОТ в пользу «Хит».
«Филадельфия Сиксерс» дома выиграл у «Денвер Наггетс». Джоэл Эмбиид («Филадельфия») сделал дабл-дабл: 22 очка, 10 подборов и 6 передач. Итоговый счёт — 97:92 в пользу «Сиксерс».
- 11 декабря 2019
-
09:30
-
09:00
-
08:24
-
06:47
-
05:50
-
01:00
- 10 декабря 2019
-
23:29
-
22:29
-
21:27
-
20:54
-
19:59
-
18:42
-
18:34
-
17:28
-
16:00
-
14:39
-
14:05
-
12:13
-
11:42
-
09:46
-
09:34
-
09:14
-
09:08
-
09:00
-
08:57
-
06:55
-
06:47
-
00:44
- 9 декабря 2019
-
23:50
-
23:46
-
22:38
-
21:28
-
20:23
-
19:32
-
19:26