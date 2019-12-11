Результаты матчей НБА за 10 декабря 2019 года

10 декабря состоялось четыре матча сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Шарлотт Хорнетс» дома обыграл «Вашингтон Уизардс», несмотря на 32 очка, 9 подборов и 1 передачу представителя Латвии Дайриса Бертанса. Итоговый счёт — 114:107 в пользу «Шарлотт».

«Майами Хит» на своей площадке в овертайме победил «Атланту Хоукс». Сразу два игрока «Майами» сделали трипл-дабл: Эдрис Адебайо набрал 30 очков, собрал 11 подборов и отдал 11 передач, а на счету Джимми Батлера 20 очков, 18 подборов и 10 передач. Окончательный счёт — 135:121 ОТ в пользу «Хит».

«Филадельфия Сиксерс» дома выиграл у «Денвер Наггетс». Джоэл Эмбиид («Филадельфия») сделал дабл-дабл: 22 очка, 10 подборов и 6 передач. Итоговый счёт — 97:92 в пользу «Сиксерс».