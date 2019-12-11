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Матч «Локомотив-Кубань» — «Партизан» проходит без главного арбитра

Матч «Локомотив-Кубань» — «Партизан» проходит без главного арбитра
Баскетбол / Еврокубок 0

На матче девятого тура регулярного чемпионата Еврокубка в группе С между краснодарским «Локомотивом-Кубань» и сербским «Партизаном» работают двое судей вместо трёх, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба.

Главный судья матча не сумел вылететь из Турции из-за погодных условий в Краснодаре. В городе из-за сильного тумана в последние двое суток было отменено более 50 рейсов.

В настоящий момент в матче идёт вторая четверть, «Локомотив-Кубань» ведёт в матче со счётом 41:37.

После восьми матчей краснодарский клуб, имея в своём активе три победы при пяти поражениях, занимает пятую строчку в турнирной таблице группы В. «Партизан», одержав шесть побед в восьми матчах, находится на второй позиции.

Еврокубок. Группа B. 9-й тур
11 декабря 2019, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
83 : 76
Партизан
Белград, Сербия
Локомотив-Кубань: Кузминскас - 17, Каммингс - 16, Д. Кулагин - 15, О'Брайант - 10, Деккер - 9, Уильямс - 8, Калниетис - 5, Апич - 3, Долинин, Ивлев, Ильницкий, Мотовилов
Партизан: Бирчевич - 17, Гордич - 12, Уолден - 12, Янкович - 10, Томас - 7, Пейдж - 6, Загорац - 4, Мосли - 4, Реддинг - 4, Милетич, Пейнерс, Трифунович
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