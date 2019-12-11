Матч «Локомотив-Кубань» — «Партизан» проходит без главного арбитра

На матче девятого тура регулярного чемпионата Еврокубка в группе С между краснодарским «Локомотивом-Кубань» и сербским «Партизаном» работают двое судей вместо трёх, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба.



Главный судья матча не сумел вылететь из Турции из-за погодных условий в Краснодаре. В городе из-за сильного тумана в последние двое суток было отменено более 50 рейсов.



В настоящий момент в матче идёт вторая четверть, «Локомотив-Кубань» ведёт в матче со счётом 41:37.



После восьми матчей краснодарский клуб, имея в своём активе три победы при пяти поражениях, занимает пятую строчку в турнирной таблице группы В. «Партизан», одержав шесть побед в восьми матчах, находится на второй позиции.